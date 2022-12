Al menos el 35% de detecciones de VIH en Coahuila se han hecho después de que una persona presenta síntomas

De acuerdo con los reportes del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud a nivel federal, en Coahuila, al menos el 35 por ciento de las detecciones que se han hecho del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), se han hecho después de que las personas síntomas, y existen casos de situaciones avanzadas.

Los datos informados ante el Boletín, indican que hasta la semana de epidemiológica número 46 que concluyó el pasado 28 de octubre, Coahuila ha tenido un total de 67 detecciones de personas que recibieron positivos a VIH, en cuyos casos de vigilancia el 55 por ciento son de hombres

A detalle, el boletín indica que del total de las personas detectadas, 44 han sido en el estadio clínico número 1, donde el virus está habitando en el cuerpo humano de manera asintomática.

En esa estadística, existen otras 10 personas que se encontraron ya con síntomas leves como pérdida de peso e infecciones respiratorias con regularidad en el estadio clínico número 2, y también han sido identificadas ocho personas en estadio clínico número 3, donde los síntomas empiezan a empeorar de gravedad y se vuelven cada vez mas agudos.

Además, el boletín también da a conocer que en este año, han sido detectadas hasta seis personas en estadio clínico número cuatro, en el que los daños al sistema humano es casi irreversible y los síntomas tan agudos que podrían causar la muerte, según la Organización Mundial de la Salud, quien junto con la ONU colaboran en diversas promociones en el marco del Día Internacional de la lucha contra el VIH-SIDA estipulado el 1 de diciembre.

Aunque las detecciones pasaron de ser 99 en la semana 46 del 2021, a ser 67 en este año, las organizaciones han insistido en que no obstante es que el virus haya disminuido en sus casos positivos, sino que también puede existir una falta de detecciones a tiempo por parte de las autoridades.

En el caso específico de la organización Hermandad Positiva en Saltillo, Florian Pérez asevera que los procesos de detección han ido cambiando con el paso del tiempo, y se han vuelto cada vez más complejos.

Esta organización, realiza pruebas rápidas y en los últimos resultados han detectado ocho personas positivas de cada 10 aplicaciones, y las mismas son convertidas a otras instituciones de salud pública o dependiendo de la derechohabiencia con que se cuente.

De acuerdo con Florian, en este año, obtuvo a ver casos en los que el CAPASITS turnaba de inmediato a las instituciones públicas los casos, cuando anteriormente, se guiaba a las personas y se les ofrecían las opciones de manera que tenían una atención integral en su tratamiento, que no solo incluye ayuda en medicamentos sino también psicológicos.

Sin embargo, de acuerdo con Florian, ahí no ha terminado la complejidad para las personas seropositivas, pues una vez que han sido turnados al IMSS, las personas pueden enfrentarse, como recientemente tuvieron dos casos, a exámenes en los que pueden tardar más de dos meses en dar resultados.

“E incluso en el IMSS también hemos visto que se traspapelan resultados. Que sí los tienen pero que hasta meses después que una persona pregunta, le informan y les dicen que se les perdió”, explicó Florian.

También, en dicha organización han notado que el IMSS ha actuado de forma más rápida cuando han interpuesto quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, por la falta de resultados; sin embargo, en el último caso, el IMSS decidió medicar incluso previo a que a la persona que se quejó, fuera notificada con un estado positivo a VIH.

Hasta ahora, han interpuesto hasta cinco quejas ante la CNDH por ineficacias e inoperancias del IMSS en la atención del VIH.

La organización donde Florian es director, dice que una de las urgencias es la promoción de los tratamientos de indetectable e intranmisible, así como la promoción de que esto existe pues acabaría con la discriminación hacia las personas que estén positivas.

“Ya no es como en los 80’s. Se puede vivir con VIH, tener una relación con una persona, e incluso, las personas heterosexuales pueden tener hijos sin transimitir el virus al bebé. El virus ya no es una amenaza y con tratamiento se puede tener calidad de vida. Las personas con VIH no pueden ser vistas ya como una bomba atómica”, expresó.