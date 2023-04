Alerta pediatra de Piedras Negras por alza de accidentes caseros de niños en vacaciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Para el pediatra Luis Arturo Dávila, durante el presente periodo vacacional, los padres deberán reforzar la vigilancia en casa debido a que ahora permanecerán allí los niños todo el día.

Protección Civil de Piedras Negras ha sido también insistente en ese tema, y sobre todo desde que arrancó su operativo de vigilancia por Semana Santa.

Mencionó el doctor Dávila que es importantísimo tener una vigilancia estricta con los niños para evitar accidentes y situaciones de riesgo: “sobre todo con los menores de cinco años. Siempre les comento a las mamás que el primer lugar de accidentes es el domicilio”.

En ese sentido, el especialista recomendó no dejar a su alcance cosas que se puedan echar a la boca, no facilitar sitios en donde ellos puedan subir y aventarse “sintiéndose super héroes”, no dejar que se acerquen a líquidos tóxicos, toma corriente, a la estufa, entre tantos espacios de riesgo.

Por otro lado, añadió, si durante estos días de vacaciones, en familia acuden a albercas, chapoteaderos, ríos, arroyos o presas, siempre estar vigilantes con los menores de 5 años, ya que es común que muchos de ellos digan que ya saben nadar y se meten solos, aumentando el riesgo de ahogamiento.

“Regularmente mucha gente hace confianza argumentando que los niños ya se saben cuidar solos; los dejan que hagan y deshagan; nos llegan familiares, visitas de otras partes y descuidamos a los menores y es cuando aumentan los riesgos de algún accidente”, subrayó.

Luis Arturo Dávila también recomendó que, durante la temporada de calor, se cuide la alimentación de los niños, evitando que coman en la calle, ya con esto se pueden generar enfermedades gastrointestinales. Hay que evitar la comida chatarra, las gaseosas y jugos procesados.