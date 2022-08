Alertan sobre asaltantes de InDrivers en Saltillo

Un ciudadano y conductor por app, del cual se omiten datos personales y detalles del hecho por seguridad e investigación en curso, relató haber sido golpeado y asaltado por usuarios de la aplicación móvil InDriver tras brindar un servicio de transporte.

De acuerdo a la narración del joven, quien hizo público su caso con el objetivo de alertar a la población y a otros choferes, la madrugada del domingo pasado aceptó un viaje desde el bar Sayu ubicado en bulevar Pedro Figueroa al norte de la ciudad, con destino a Colinas de Santiago

“Los vatos tenían cinco estrellas de calificación y muy pocos viajes”, describió el conductor, quien refirió que tres hombres con cubrebocas y gorra se subieron a la unidad en cuestión.

“Al llegar a la colonia me traen dando vueltas, que disque no se acordaban del lugar, y ya casi llegando al punto, los de atrás me agarran por la espalda y me empiezan a golpear”, relató.

De acuerdo al testimonio del saltillense, en ese momento lo despojaron de su celular, llaves del carro y casa, cartera y dinero.

Posteriormente lo soltaron y le dijeron que corriera, por lo que pidió ayuda en un domicilio cercano, del que salieron varias personas asistentes a una fiesta para auxiliarlo.

Al regresar a su automóvil y revisarlo, encontró un dispositivo móvil olvidado por uno de los atacantes. Con el objetivo de recuperarlo, los hombres volvieron al lugar pero no se acercaron.

Como parte de su relato, el joven cuenta que una patrulla llegó e hizo rondín.

Días después, el joven compartió su casa fue robada, siéndole hurtados objetos como lociones, laptop, un Xbox, juegos, una guitarra, incluso tampones y preservativos.

“Si saben algo, les pido su ayuda, amigos, familia, gente de Saltillo”, concluyó el conductor.

De acuerdo a la Fiscalía General de Coahuila, de enero a julio del presente año, en Saltillo no se tienen otros registros de casos de asalto a conductores de servicio de transporte, incluyendo taxistas o de aplicación móvil.