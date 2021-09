Amplían horario de cierre del Puente Internacional 1 de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde Claudio Bres dio a conocer que a partir del 7 de septiembre, el horario de cierre del Puente Internacional Número Uno será hasta las 21:00 horas; esto gracias a las gestiones de las autoridades de la ciudad de Eagle Pass y el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El Alcalde dijo que gracias a negociaciones previas en ambos lados de la frontera, se logró el acuerdo entre directivos autoridades de Eagle Pass, gracias a acuerdo en las oficinas en Laredo, Texas.

“A partir de la próxima semana, concretamente el martes, una vez que termina el feriado en Estados Unidos del Día del Trabajo, el horario del Puente Internacional 1 se recorre otras tres horas, para ahora cerrar a las nueve de la noche”, precisó.

“Con esto ya estaremos a unas dos horas de que pudiéramos regresar a la normalidad pre COVID”, afirmó

SOBRE LA PORTACIÓN DE ARMAS Y SUS DETALLES

A partir de este miércoles primero de septiembre entró en vigor la polémica ley de portación de armas en Texas, para la cual las agencias de la ley emitieron una serie de recomendaciones y explicación acerca de dónde se puede ingresar con un arma y en qué lugares no.

Aquellas personas que portarán el arma la deben de traer bajo una funda y no en la bolsa del pantalón ni sobre el cinturón, es importante resaltar que si un oficial de la ley detiene a una persona armada y le pide arrojarla, debe hacerlo.

QUIENES PUEDEN PORTAR

UN ARMA Y EN DÓNDE NO

La pueden usar toda persona mayor de 21 años, que no haya sido condenada bajo una conducta desordenada en los últimos cinco años, no haber sido juzgado por delitos graves en los últimos 10 y no estar pugnando una orden de restricción conyugal.

No puede portar el arma en actividades relacionadas con las escuelas, lugares de votación, en las cortes de la ley, eventos deportivos, hospitales, prisiones y casas de ancianos. violar alguna de estas medidas puede resultar en un delito menor.