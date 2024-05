Sheinbaum comete error en discurso y afirma que AMLO llegó a la Presidencia por ambición personal

“Por eso vamos a apoyar a Baja California Sur, para que no haya estas profundas desigualdades”, continuó sin darse cuenta de su error.

“Nosotros no vamos a llegar a la Presidencia, como lo hizo el presidente Andrés Manuel, por una ambición personal, nosotros llegamos a hacer justicia, a que haya bienestar para el pueblo de México”, expresó la morenista en un mitin frente a militantes y simpatizantes.

“Me andan corrigiendo aquí por si hay alguna confusión: por supuesto que dije que no llegamos por ambición personal, sino llegamos a transformar nuestra Patria. Si algo se entendió distinto, no es el caso. López Obrador llegó a transformar nuestra Patria”, expresó la morenista.

A esta explicación se sumó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien en redes sociales compartió una publicación en la que toma un fragmento del discurso en el que la exjefa de Gobierno de la CDMX explica lo que quiso decir.

“Cálmense, aquí está la aclaración. Nosotros volveremos a llegar a la presidencia de la mano del pueblo y siguiendo los principios que nos enseñó nuestro máximo referente: no mentir, no robar y no traicionar”, señala la publicación que acompaña al video.