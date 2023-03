Ante violencia en estados vecinos, pide Fiscalía de Coahuila evitar viajes de noche

La Fiscalía General del Estado pidió a la ciudadanía no viajar en carretera de tarde o de noche, y evitar trasladarse en vehículos ostentosos para no ser llamativos a la delincuencia organizada. Hasta seis despojos de auto con violencia en carreteras de estados aledaños han registrado; por período vacacional, a partir de este viernes habrá presencia de los tres ordenes de gobierno en las carreteras de Coahuila.

“Les sugerimos que no viajen de noche, que no viajen por las tardes, sobre todo si es necesario, que no viajen en coches lujosos, no les quitamos la comodidad, simplemente es un riesgo, una atracción para los delincuentes”, dijo Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran en la carretera a Zacatecas cadáver de empresario con impactos de bala

Este miércoles, un empresario coahuilense, originario de la región Laguna fue privado de la vida frente a su hija cuando viajaba en territorio del estado de Zacatecas; de acuerdo con la Fiscalía de Coahuila que tiene contacto con la fiscalía zacatecana, el móvil del crimen fue el robo de vehículo.

Este es el segundo caso ocurrido en lo que va del 2023. El 22 de febrero pasado, otro empresario, originario de Saltillo, fue también asesinado frente a su hijo cuando transitaba por territorio de San Luis Potosí. El móvil del crimen fue también el robo de vehículo.

Cuestionado sobre cuáles son las carreteras de peligro, Márquez Guevara dijo “saliendo de Coahuila, las carreteras que la prensa refiere como peligrosas”, y declinó entrar en precisiones, “no me gusta hacer referencia para no denostar la actividad de otras autoridades”.

De acuerdo a la autoridad ministerial hay registro de por lo menos cuatro hechos similares ocurridos a coahuilenses, en donde la violencia no ha cobrado las vidas de las personas despojadas de sus autos. “En lo que va del año dos casos en carreteras, y no se, otros tres o cuatro casos donde han resultado ilesos, sin vehículo, pero no alcanzan siquiera rango de denuncia”.