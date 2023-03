Asegura Fiscalía de Investigaciones Especializadas de Coahuila que abate cifra negra de violencia de género

Saltillo, Coah.- La Dirección de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General del Estado reconoció este jueves el incremento en el número de denuncias por violencia de género y descartó que esta alza refleje un aumento de violencia en Coahuila.

La titular de la dependencia, Martha Rivera Hernández, aseguró que se trata de una mayor confianza de la ciudadanía en las autoridades ministeriales.

“Sí hay una mayor número de denuncia (sic). No podríamos estar hablando de una saturación como tal, sí hay una mayor confianza de la ciudadanía, sobre todo de las mujeres de acudir a los Centros de Justicia y Empoderamiento a realizar la ruta de atención, misma que concluye con la denuncia por el delito que se cometió. El hecho de que aumenten las denuncias no quiere decir que en el estado de Coahuila haya más violencia, lo que significa es que pues había una cifra negra que estamos abatiendo”.

En días pasados, la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Coahuila (CDHEC), a cargo de Hugo Morales Valdés, dijo que en la Fiscalía General del estado y de los Centros de Justicia y Empoderamiento, están pendientes de resolver alrededor de 500 expedientes relacionados con casos de violencia contra las mujeres.

Rivera Hernández dijo que actualmente tiene 3 mil 500 denuncias en investigación, sin precisar el período de los expedientes, “por no contar con las estadísticas a la mano”. Agregó que “aproximadamente del 80 por ciento de las denuncias, han emitido medidas de protección”, las cuales sirven para inhibir a la persona agresora a continuar con conductas de violencia.

“Eso nos ha permitido que primero se socialice las acciones de violencia, el saber que si pasa algo, ¿qué es lo que abona para que siga aumentado la violencia?, es que no importa si denuncias o no, no te van a hacer nada. Pero cuando llega la medida de protección, saben que sí pasó algo, saben que ya están siendo investigados y esto los lleva a detener los hechos de violencia”.

La titular de Investigaciones Especiales de la FGE detalló que el Código Penal para el Estado de Coahuila establece como sanción para el delito de violencia familiar, que la persona agresora tiene que ser sometida a acciones de reeducación y terapias psicológicas para sensibilizarla.

“Cuando se notifican las medidas de protección se les invita para que acudan a terapia. Cuando no acuden de manera voluntaria, entonces al momento de ser judicializado, ya sea para que se ratifique la medida ante el juez o acuda a audiencia inicial, el juez le impone como medida de seguridad que vaya a estas terapias”.

Rivera Hernández dijo que como Agencia del Ministerio Público, no tienen facultades para obligar a las personas señaladas de cometer violencia a asistir a estas terapias sobre nuevas masculinidades, por eso se les invita y se impone la medida de protección.

VANGUARDIA publicó el pasado 8 de marzo, el incremento en la comisión de feminicidios en Coahuila. Al menos 167 mujeres han sido privadas de la vida por sus parejas en una década, todas habían pasado por situaciones de violencia previa.

En lo que va del 2023, dos mujeres fueron víctimas de feminicidio, un hecho ocurrió en Torreón y otra en Saltillo. Rivera Hernández aseguró que estos casos fueron resueltos, y que del 2022, cuando se registraron 24 feminicidios, hay dos pendientes de resolver.