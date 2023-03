Se registra persona no binaria para una diputación plurinominal en Coahuila

En una sesión extraordinaria donde hubo señalamientos de simulación, la mayoría de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó el cumplimiento de las fórmulas de registro con perspectiva de género para candidatos a diputados de Coahuila.

Para la explicación de los puntos a aprobar que se detallaron partido por partido, el Secretario Ejecutivo del IEC dio a conocer que hasta el último día de registro de las candidaturas fueron recibidas por el principio de mayoría relativa 80 fórmulas para las diputaciones locales de los partidos y coaliciones que contenderán por las curules del Congreso del Estado el 4 de junio.

A detalle, dijo que por este principio de elección, 43 de los nombres que encabezan la fórmula y que se registraron para la contienda corresponden al género femenino, lo cual equivale al 53.7 por ciento, mientras que 37 de los nombres en las fórmulas están encabezadas por hombres, lo cual implica que la competencia de este sexo será de 46.3 por ciento.

En ese sentido, de los 160 registros de candidatos con sus respectivos diputados suplentes, existen 69 de hombres y 91 mujeres que participarán para obtener el voto del electorado.

Por otro lado, la misma Secretaría explicó que se recibieron 120 registros de representación proporcional de los cuales existen 59 de hombres y 69 a mujeres, así como una persona identificada como no binaria.

Aunque los puntos fueron aprobados por mayoría de votos, sí hubo señalamientos contra lo que fue registrado por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional.

El consejero Óscar Daniel Rodríguez votó en contra de los dos acuerdos de los partidos ( y la consejera Leticia Bravo Ostos asentó esto sobre los registros del PRI) pues aseveró que los partidos más grandes de la coalición están postulando más hombres en los distritos de alta competitividad, por lo que si bien cumplen con los registros prioritariamente para mujeres, éstas no tienen las mismas posibilidades para ganar que en los distritos en los que los partidos postularon hombres.

Esto lo dijo en referencia a que el PAN sí postuló a tres mujeres y dos hombres (candidaturas que se le asignaron en la coalición con el PRI y el PRD); sin embargo, en sus tres distritos más competitivos postuló a dos hombres y una mujer, por lo que si ganan, esta preferencia tendría más representación de hombres.

Por otro lado el PRI postuló a nueve candidatos, de las cuales cinco son mujeres y cuatro hombres, sin embargo, en siete de sus distritos más competitivos postuló a cuatro hombres y tres mujeres, por lo que aunque cumple con las vertientes horizontales y verticales de cumplimiento a la paridad, en términos de triunfo, los hombres tendrían más oportunidad.

“El patriarcado sigue estando en los partidos y las instituciones públicas. Necesitamos que haya más mujeres postuladas, pero no solamente que haya más, porque aquí cumplieron con eso, sino que esas mujeres se postulen en los distritos más competitivos que tienen los partidos”, dijo.

Este reclamo también fue asentado por la representante del partido UDC, María José Marcos, quien señaló que si bien, puede ser que los lineamientos fueron cumplidos, en la práctica no se está garantizando la verdadera participación con competencia efectiva para las mujeres.

“Duele el punto de que en el caso aquí sea una simulación de que ‘bueno, no importa, le busquemos los pretextos’, y sin embargo, en el Instituto estén las comisiones de paridad, equidad, trabajos por hacer congresos pro mujeres pero al final de cuentas todo está vulnerado por esto. Queda claro que no se cumple, se está simulando y se está haciendo como que no pasa nada”, expresó.