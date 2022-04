Asegura Morena hubo gran participación en Coahuila por revocación de mandato; esperan 300 mil votos

Tras concluir la jornada de consulta para la Revocación de Mandato, el dirigente estatal de Morena Coahuila, Diego del Bosque manifestó en rueda de prensa que la participación de los ciudadanos en la entidad fue nutrida y esperan superar los 300 mil votos a favor del presidente Andres Manuel López Obrador, para que continúe en el cargo.

“Está jornada para nuestro partido es muy importante, por primera vez en la historia se llevó a cabo una consulta de revocación de mandato para alguna autoridad, este es un tema del que se ha peleado mucho desde la izquierda, pero también desde la sociedad civil para poder tener cada vez mayores herramientas de participación democrática como es la consulta popular y la revocación de mandato que se aprobó la legislatura pasada”, apuntó.

Sostuvo que en las elecciones anteriores en la entidad, el partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) obtuvo 400 mil votos y en esta ocasiones obtuvieron 250 y 300 mil votos orgánicos, es decir, sin injerencia de propaganda o campañas, por lo que el apoyo hacia la cuarta transformación es genuino y posiciona a Morena como la segunda fuerza política en Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Electores jóvenes de Saltillo piden que se siga haciendo la consulta... hasta con gobernadores

“A nivel nacional el PRI y el PAN estuvieron llamando a que no se saliera a votar y eso hace muy difícil llegar a la meta, porque obviamente si votan por el no, es nos ayudaría a conseguir la meta del 40% de los votos del padrón electoral; pero el año anterior con pandemia, con acceso a medios y con campaña obtuvimos 420 mil votos y ahora sin poder promover la consulta obtuvimos 300 mil es un buen dato que habla de las fuerzas en el estado”, dijo.

Por otro lado, señaló que en la entidad los dirigentes del PRI, especialmente en los municipios donde los alcaldes son emanados de ese partido, convocaron a la ciudadanía a eventos, anuncios y concentraciones para evitar que salieran a votar.

Mientras que en la jornada, Morena recibió reportes en los que aseguraban que las lideresas de este mismo partido, estuvieron ofreciendo dinero en las colonias de Saltillo, entre ellas la Omega y la Saltillo 2000, para que la ciudadanía no saliera a votar.

TE PUEDE INTERESAR: Viajan tres horas en terracería a San Antonio de las Alazanas para votar en la Revocación de Mandato

No obstante, indicó que ante los reportes en donde hubo concentraciones y facilidades para que los simpatizantes de Morena y la Cuarta Transformación se trasladaran de los ejidos a las cabeceras municipales, como sucedió en General Cepeda y Sabinas, se investigará si se trató de compra de voto pues desde el partido no se tolerarán, no fomentarán estas conductas.