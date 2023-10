Atenta Sedu a denuncias contra Luis ‘N’, docente señalado por maltratos en primaria de Saltillo

Para exigir la destitución del docente Luis N., quien daba clases en la escuela primaria Horacio del Bosque Dávila, madres de familia se manifestaron hasta que consiguieron que las autoridades de la Secretaría de Educación atendieran su llamado.

De acuerdo con declaraciones de los denunciantes, el docente presuntamente ha maltratado, acosado e intimidado a los estudiantes del turno matutino, donde se desempeñaba como maestro, y en el turno vespertino, donde fungía como director.

Dado que son diversos los señalamientos que se han hecho en su contra, la Secretaría de Educación de Coahuila retiró al docente del plantel mientras se realiza la investigación correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Los huracanes llegaron, ¿qué puedes hacer?; lo que recomienda Protección Civil

Por ahora, se invita a las madres y padres de familia para que acudan a la dirección del plantel o al departamento Jurídico de la SEDU, donde podrán dar testimonio de lo ocurrido. Posteriormente, todos los casos serán agregados a la carpeta de investigación.

DIVERSAS DENUNCIAS

De acuerdo con algunos señalamientos hechos por padres de familia, desde el año pasado se han presentado agresiones en contra de los alumnos.

“Le ha pegado a mi hija en la frente, en la cabeza cuando se equivoca. Ya hemos hablado con él en otras ocasiones, pero hace caso omiso, y por eso hicimos la manifestación. Hay muchas quejas en su contra”, expresó una madre de familia.

TE PUEDE INTERESAR: Monclovenses se quedan con las ganas de visitar Israel; por la guerra queda fuera de itinerario

Otro padre de familia señaló que “el docente le retiraba el lonche a los alumnos a manera de intimidación, los dejaba sin salir al receso, les gritaba que son burros, tontos. Cuando tienen dudas, los saca al patio o no les pone atención, no les encarga tareas y no ve otros temas en clase más que lo que él quiere”, denunció.”