Desde hace dos años, coordinadores del programa comentaron que no existen suficientes plásticos y se está priorizando a quienes acudan a realizar su trámite de incorporación al programa de pensiones.

A través de denuncias anónimas, beneficiarios del programa Pensiones del Bienestar denunciaron la falta de tarjetas bancarias para cobrar sus pagos.

“Me pasó que yo no tengo tarjeta y tengo que estar yendo por mi orden de pago para poder cobrar, pero mi hermano sí tiene el plástico, se lo dieron cuando se registró sin ningún problema; no sé cuál sea la razón por la que algunos no tengamos tarjeta para cobrar porque somos muchas personas”, comentó la usuaria.

VANGUARDIA buscó a la Secretaría del Bienestar para saber su opinión sobre el tema, quedando pendientes de respuesta.

ARRANCA OPERATIVO DE INCORPORACION

Las personas adultas mayores que se incorporen hasta el 15 de agosto al programa de Pensión para el Bienestar podrán estar cobrando su primer pago dentro de dos meses, aproximadamente, cuando se les haga entrega de su tarjeta bancaria, o bien, su orden de pago, informaron voceros de la Secretaría del Bienestar.

Para ello, será necesario que los adultos mayores se registren de forma presencial, en la Tienda SuperISSSTE de Saltillo y acudan con la siguiente papelería; acta de nacimiento y CURP actualizada, además de una identificación oficial y un comprobante de domicilio, todo en original y copia.

También deberán tener 65 años cumplidos más un día, pues los trámites no se otorgan a las personas que tengan 64 años o menos.

“Todos los trámites se realizan en México, nosotros mandamos la papelería y desde allá nos autorizan las tarjetas o nos mandan la orden de pago, por eso es muy importante que los adultos mayores cumplan con todos los requisitos que les solicitamos”, expone una de las servidoras de la nación.

SE QUEDAN SIN TARJETAS

Debido a que los operativos de entrega de tarjetas bancarias y órdenes de pago son convocados a través de llamadas telefónicas, muchos de estos documentos se quedan en manos de la Secretaría del Bienestar debido a que los adultos mayores suelen no atender las llamadas telefónicas.

“Tenemos un serio problema con esto de que no nos contestan porque desconfían de quien les llama, pero nosotros les decimos siempre que les vamos a llamar y que nos contesten porque sí ha pasado que las tarjetas no se activan, caducan y luego tienen que hacer el trámite otra vez”, comenta.