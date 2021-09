Buscan candidatos a donación de médula ósea para Diego

De acuerdo con la organización ‘Be The Match’, tan solo el 11 por ciento de los donantes registrados en la plataforma son de habla hispana o latina

Be The Match es una organización internacional sin fines de lucro que cuenta con un registro de donadores de células madre de hasta 41 países, su finalidad es intervenir en los las clínicas y hospitales cuando se necesitan transplantes de células madre.

La matriz está en Estados Unidos y la base de datos de www.bethematch.org.mx se encarga de ayudar a casos como el de Diego, de 15 años, originario de la Ciudad de México, quien requiere de un trasplante urgente.

Su batalla contra el cáncer comenzó el 25 de septiembre de 2020; ‘todo empezó con un dolor en la garganta, después unos ganglios inflamados detrás de las orejas y un sarpullido en las piernas’ comentan en la página donapordiego.com

“En el transcurso de una semana, Diego pasó de ser un niño sano y activo a ser hospitalizado y comenzar una lucha por su vida ya que fue diagnosticado con Leucemia Milenoide Aguda, que es un cáncer de sangre y de médula ósea”

Señalan que Diego ha pasado por tres casos difíciles de quimioterapia, equivalente a 35 días en el hospital y cuando el tratamiento terminó, le comentaron que ya estaba en una etapa de recuperación.

Sin embargo, en agosto, los médicos decidieron realizarle una prueba de médula ósea pues su recuento de células disminuyó, lo que derivó en una recaída, lo que dio lugar a que los tratamientos se reanudaran.

‘El siguiente paso es otro trasplante de médula ósea’, mencionan al tiempo en que recuerdan que el primer trasplante lo realizó su hermano quien ‘gracias a Dios era candidato para trasplantar sangre y médula’.

“El 19 de febrero de 2021, Diego recibió las células de su hermano; los meses siguientes fueron duros mientras que su cuerpo se recuperó del trauma ocasionado por el tratamiento, aunque después, Diego comenzó a hacer ejercicio, a ver a sus amigos y a prepararse para volver a la escuela

“Debido a que su hermano no puede volver a donar y no hay donantes compatibles en el registro, Diego necesita un nuevo donante que aún no se ha encontrado”.

Hacen falta donantes de habla hispana

Be The Match, asegura que solo el 11 por ciento de los donantes registrados en la plataforma son de habla hispana o latina ‘lo cual es de suma importancia para predecir la compatibilidad para el transplante’, por ello, están buscando generar un registro de donantes diverso, que tenga alcance en latinoamérica.

“Gracias por ayudar a crear una cultura de donación entre hispanos, que tanta falta nos hace”, expresó Raúl Osio, padre de diego.

Cabe decir que los registros de toda la gente que sean donadores en esta campaña por Diego, que durará hasta el 9 de Octubre, se quedarán por los siguientes 20 anos en la base de datos, para que los use quien los necesite, sin importar la edad, en cualquier parte del mundo, según dijo.

“Sin importar en donde viva la gente siempre pueden registrarse en www.bethematch.org.mx y les mandaran un kit por mensajería con regreso prepagado, totalmente gratis. La prueba de saliva se la hace cada persona, es muy fácil”, dijo.

Cabe decir que los interesados en donar células madre pueden acudir a los centros móviles que se ubicarán en San Pedro Garza García, Nuevo León, los fines de semana del 25 de septiembre al 10 de octubre de 9:30 de la mañana a 1:00 de la tarde en San Pedro de Pinta localizado en Río Missouri 555, colonia Del Valle.

También hay centros móviles en estados como Jalisco, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Puebla y el Estado de México.

En los centros permanentes de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León también es posible hacer las pruebas de compatibilidad para convertirse en donantes de médula ósea.

Algunos de los centros se localizan en WeWork sobre la calle C. Washington 1400, en el centro de Monterrey, Nuevo León; WeWork sobre la avenida Constitución 2050, piso 38; WeWork que se localiza sobre el bulevar Antonio L. Rodríguez 1888, colonia Santa María, o bien, en el Hospital Universitario con dirección en la calle Dr. José Eleuterio González (Gonzalitos) sin número, en la colonia Mitras Centro de Monterrey, todas en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.