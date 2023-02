MONCLOVA, COAH.- Decenas de jóvenes que habitan en la Región Centro de Coahuila, han dejado sus estudios para buscar un empleo y apoyar a sus padres, ya que se han quedado sin trabajo por la crisis de la empresa Altos Hornos de México.

Tras realizarse una encuesta en las escuelas de la Universidad Autónoma de Coahuila, UAdeC, se destacó que la matrícula en ese semestre de enero se ha disminuido hasta en un 20 por ciento y es esta la problemática que origina esta situación.

Luis Carlos Talamantes Arredondo, coordinador de la Unidad Norte, detalló que lamentablemente todo tiene una repercusión en el tema AHMSA y una de ellas es que los jóvenes están desertando de sus estudios para ayudar a sus familias.

“El aumento que nosotros esperábamos de alumnado en este enero, no se dio , cuales son las consecuencias, nuestros jovencitos en encuestas que les hemos hecho tienen que trabajar, sus padres perdieron el trabajo, se les complica con los horarios porque hay algunas instituciones que los contratan pero todo el día y no les dan oportunidad de desarrollarse”, comentó.

Aunque aún no se cierran las cifras de inscripción completamente, manifestó que se tiene una plataforma con filtros y estadísticas y ahí se está viendo la situación, además físicamente en las escuelas se nota la disminución de estudiantes en este semestre, advirtió que podrá ser fácilmente un 20 por ciento menos de matrícula.

“Sentimos mucha pena con ellos por que se están yendo a algunas instituciones que les ofrecen ingenierías en tiempo corto sin laboratorios, sin maestros preparados, sin doctores como lo tenemos nosotros.

“Ahí es donde no entendemos cómo es posible que oferten esas carreras, si nosotros como universidad tardamos cinco años en sacar un profesionista, en tres años no le veo yo la capacidad”, dijo el académico.

DIVERSIFICAR OFERTA LABORAL

Mencionó que es una situación lamentable la que se está presentando en la Región y el Gobierno Federal debe actuar a la brevedad en cuanto a la generación de nuevas fuentes de empleo, tanto para los padres de familia como para los jóvenes que van egresado de las diversas universidades.

Reconoció que l personalmente ha visto cómo las becas para “Jóvenes Construyendo el Futuro” se otorgan a jóvenes que no lo valoran y lo gasta en otras cosas, menos en su formación profesional.

“Lamentablemente nos duele con estos jovencitos, me dio una sorpresa muy grande un ex alumno mío, excelente en toda la cuestión académica, me lo encuentro de despachador en un Oxxo, perdón por la tienda, pero ya lo dije, es una gente tan preparada que no encuentra trabajo, precisamente por la situación que tiene nuestra región”, concluyó Talamantes Arredondo.