Cae alumno a cisterna de la primaria ‘La Moderna’ en Monclova; directivos minimizan situación

Un estudiante de sexto grado de la primaria Venustiano Carranza “La Moderna” de Monclova, cayó a una cisterna mientras jugaba en los patios de la escuela; afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad, toda vez que pudo salir a tiempo del agua.

Cabe destacar que las autoridades han minimizado el caso.

Fue la mañana del pasado miércoles cuando el alumno, accidentalmente, sufrió la caída en los patios traseros de este plantel.

TE PUEDE INTERESAR: Trailero sobrevive a aparatosa volcadura en la carretera Saltillo-Torreón



Al salir completamente mojado de la cisterna, acudió a la dirección donde los maestros llamaron a su madre, que de inmediato acudió a llevarle ropa y constatar que estaba bien.

No obstante, los padres de familia del menor se alarmaron por el riesgo de una cisterna abierta al interior del plantel, donde hay cientos de niños de entre 6 a 12 años corriendo entre los patios.

Al cuestionar la situación al personal del plantel, la respuesta indignó a los padres de familia, toda vez que se minimizó la situación por no haberse tratado de una tragedia.

A través de un audio de WhatsApp, la “tesorera”, como fue identificada, dijo: “No se murió nadie”, enardeciendo a los padres.

“Buenas tardes, ya déjame de estar haciendo especulaciones. Yo ya me informé, ya hablé, estuve con la directora. No es cierto, no pasó nada. Fue un niño de sexto año que andaba en la parte de atrás, en lo que andaba corriendo movió la tapa de la fosa que está ahí. De hecho, no es ni cisterna, es un pozo, pero insignificante que no llega a figura. El niño se cayó, pero es un niño de sexto grado. Si se mojó con el agua que estaba ahí, le hablaron a la mamá del niño, llevó ropa la mamá, se cambió y todo. No se murió nadie, no fue un niño ni de primero, ni de segundo, ni de tercero; fue un niño de sexto grado”, dijo la funcionaria.

Expuso finalmente que ese “pozo” es responsabilidad de la directora del turno vespertino, quien debió haber puesto un candado a la tapa de la cisterna.

“No pasó nada, el niño se cayó ahí adentro, pero no era un pozo con tanta agua. No hubo gravedad, no hubo accidente, no hubo que se murió, no es cierto. No pasa nada, es un accidente común y corriente como si se hubiera caído una criatura, pero no pasa nada, no hubo nada de gravedad. Dejemos de hacer esto como una bola de nieve que está creciendo por toda la escuela”, menciona en el audio.

Los padres del niño denunciaron estos hechos ante Servicios Educativos de la Región Centro de Coahuila, quienes iniciarán una investigación del caso.