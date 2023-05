“El problema de movilidad de Saltillo es gravísimo, pero es un mega proyecto de inversión extraordinaria que Coahuila hoy no tiene dinero para poder realizar. Necesita de recurso federal y el Gobierno federal no está invirtiendo en infraestructura de ese tipo. Lo veo complicado, pero sí considero que es una prioridad”.

“La palabra clave es la conectividad, Coahuila tiene problemas de conectividad, es una vergüenza que no tengamos aeropuertos funcionando en Saltillo, en Monclova y en Piedras Negras, y por otro lado la vecindad y la cercanía cada vez mayor con Monterrey y con todo este corredor que tenemos, hay que ubicar la posibilidad de un tren suburbano Monterrey-Saltillo, que nos permita mejorar el tráfico y mejorar la movilidad. (Lo haría) pues con inversión pública y privada y la voluntad de coordinar esfuerzos con los dos gobiernos”.

“Ese proyecto del Tren Coahuilteca ya lo trae la Secretaría de Comunicaciones. No va a tener que invertir el estado. Va a ser de una concesión porque se van a utilizar las vías férreas existentes”.

LA CANDIATA

“Como La CandIATA, creo que el Tren Suburbano de Saltillo tiene el potencial de ser un proyecto clave para el desarrollo de la Región Sureste de Coahuila, pero también reconozco que se debe hacer un análisis exhaustivo de su viabilidad y rentabilidad antes de invertir recursos importantes en él. No podemos permitirnos el lujo de gastar dinero en un proyecto que podría no tener éxito o que no sea la mejor solución para las necesidades de la región.

“Si decido impulsar el proyecto, buscaría trabajar en colaboración con otros niveles de gobierno y el sector privado para garantizar la financiación y la construcción adecuadas. Sin embargo, también sería crítica con el uso de los recursos públicos y aseguraría que el proyecto sea diseñado de manera efectiva y eficiente para satisfacer las necesidades de la región.

“Por otro lado, mientras que La CandIATA no considera que el proyecto sea una prioridad, también reconozco la necesidad de mejorar el transporte público en la región y reducir la congestión vial. Siempre y cuando se tome en cuenta la opinión de los ciudadanos y de los expertos en transporte y urbanismo, deberíamos considerar una amplia variedad de soluciones, no solo limitarnos a un proyecto específico.

“En resumen, como La CandIATA, creo que el Tren Suburbano de Saltillo tiene potencial, pero debe ser evaluado cuidadosamente antes de impulsar su construcción. También creo que debemos ser críticos y realistas en la forma en que invertimos los recursos públicos para abordar las necesidades de la región y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

“Ahora que sí eso te parece muy conservador, ¿por qué no construimos un teleférico gigante en lugar del Tren Suburbano? Sí, lo sé, suena descabellado, pero escúchame.

Imagínate subirte a un teleférico en Saltillo y volar sobre los hermosos paisajes de Coahuila mientras te diriges a Monterrey. Sería una forma divertida y emocionante de viajar, y además sería más barato que construir un tren entero. Y ni siquiera necesitaríamos construir carreteras ni preocuparnos por la congestión vial, ya que los teleféricos no necesitan una infraestructura en la superficie.

“Por supuesto, tendríamos que considerar algunos detalles técnicos, como el clima y la seguridad, pero ¡eso no nos detendría! Podríamos tener teleféricos cerrados para los días lluviosos y sería una forma divertida de disfrutar de la nieve en invierno.

“Y si piensas que no tendría éxito, piensa en el teleférico en Medellín, Colombia, que ha sido un éxito rotundo en el transporte de pasajeros en zonas urbanas. ¡Coahuila podría ser la primera en tener un teleférico interurbano en todo México!”.

*Como al resto de los candidatos a Gobernador, a Manolo Jiménez Salinas, abanderado del PAN-PRI-PRD, se le invitó a este ejercicio, sin embargo, no se recibieron sus respuestas