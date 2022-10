Casos de diabetes en Coahuila aumentan 60%; pacientes no se cuidan, reportan

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, en el 2012 en Coahuila vivían 508 mil personas diabéticas y ahora, una década después, hay 857 mil, un incremento del 59.2%, incluso, la cifra sería mayor porque hay quienes no presentan síntomas y, por lo tanto, no acuden a consulta.

El doctor Luis Córdova Córdova Alvelais, especialista en Medicina Interna y Cardiología, señaló que los estudios sobre este padecimiento ofrecen números al alza y esto puede deberse a que más personas deciden practicarse análisis de sangre y a que el 72% de las personas mayores de 20 años presentan obesidad y sobrepeso, que inciden en el desarrollo de diabetes.

“Le sale muy caro, no solamente a la persona que lo padece; le sale muy caro al Estado atender el padecimiento. La diabetes favorece prácticamente todas las enfermedades; desde cáncer hasta enfermedades del corazón, del pulmón, insuficiencia renal y, para fines prácticos, el que padece diabetes se debe considerar como si ya tuviera problemas del corazón.

“Solamente en México se dice que la diabetes es la primera causa de muerte, pero realmente casi nadie muere de diabetes, se mueren por las complicaciones de la enfermedad”.

Añadió que las personas con obesidad son más propensas a desarrollar cáncer y en las mujeres puede aparecer el cáncer de ovario, de ahí la importancia de practicarse análisis de sangre de manera regular para una detección temprana, cuidar la alimentación y hacer ejercicio.

Otra enfermedad asociada a la obesidad y a la diabetes, son los padecimientos articulares degenerativos.

Se necesita educación sobre el cuidado de la salud, evitar consumo de bebidas azucaradas y la comida chatarra porque ahora se detectan casos en jóvenes y niños.

“Hace 20 ó 30 años, eran adultos gorditos, ahora vemos que hay mucho más jóvenes, inclusive niños con diabetes, pero ahí influye muchísimo la herencia y Coahuila se lleva las palmas de oro en pacientes con diabetes y con obesidad.

“El problema es que la gente no se cuida, la inmensa mayoría de diabéticos quieren controlarse con medicamentos y no ponen nada de su parte, es decir, no se someten a dieta, es más, a veces preguntan si la dieta es antes o después de los alimentos, no se someten a ejercicio”, .

Córdova Alvelais consideró que debe restringirse la publicidad y disponibilidad de productos que llevan a la obesidad y la diabetes. Por ejemplo, en algunos países europeos se prohíben las máquinas expendedoras de refrescos dentro de las escuelas, mientras que aquí se permiten hasta en los hospitales.

