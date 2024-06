‘Estoy devastada’ Cancela Jennifer Lopez gira ‘This is me... Live’ para ‘pasar tiempo’ con su familia

La estrella neoyorquina de origen puertorriqueño no logró buenos números con s u más reciente álbum, s us películas con Amazon y Netflix no están recibiendo buena crítica y este viernes canceló oficialmente su tour en EU, mismo que tenía planes de llevar fuera del país.

Lopez ofreció su propia declaración a los fans en su sitio web y boletín informativo OntheJLo, donde escribió: “Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”.

¿QUÉ PASÓ CON JENNIFER LOPEZ?

El álbum que engalanara estos shows es ‘This Is Me.... Now’ el cual fue lanzado a principios de este año, 20 años después de su exitoso álbum, ‘This Is Me... Then’.

López dijo a AP en esa presentación, que el nuevo álbum era un “milagro” y “una segunda oportunidad”. “Y me encantaría capturar este momento en el tiempo de la manera en que ese álbum capturó ese momento en el tiempo”, explicó a la prensa.