Centro de Justicia Laboral en Coahuila ha mediado 12 mil convenios

En el Centro de Justicia Laboral, hasta el momento, se han celebrado cerca de 12 mil convenios y se han emitido cerca de 475 constancias de no conciliación, informó Sergio Sisbeles Alvarado, director general del Centro de Justicia Laboral.

Detalló que el 31 por ciento de los asuntos conciliados fueron en Saltillo y el 27 por ciento en Torreón. Mientras que en la Región Centro Desierto fue el 26 por ciento, Piedras Negras con el 7 por ciento, Sabinas con 5 por ciento y Ciudad Acuña con 4 por ciento.

Asimismo, Sisbeles Alvarado comentó que van 180 millones de pesos que se han negociado o acordado con los trabajadores; el 90 por ciento de ellos fue un pago en efectivo al momento de la conciliación y solamente un 10 por ciento fue diferido a dos pagos.

Por otra parte, en el caso de quienes no llegaron a una conciliación, el director general del Centro de Justicia Laboral comentó que algunos casos son despidos injustificados y en otros no se coincide en las cifras y no se llega al monto de lo reclamado.

Aunque, añadió, que tienen como techo mínimo los derechos irrenunciables del trabajador, por lo que son derechos que no están en negociación.