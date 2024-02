Chocan al sur de Saltillo y ninguno acepta la culpa; afirman que conducían ‘bien’

Afortunadamente, no hay personas lesionadas, solo daños materiales

Por otro lado, Juan Carlos, de 27 años, conductor del vehículo Seat Ibiza con placas del estado de Aguascalientes, afirmó que hizo un cambio de carril de manera adecuada y que fue impactado en la parte trasera de su auto, sintiéndose perjudicado.

En el accidente no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario solicitar una ambulancia. Sin embargo, al no haberse aceptado responsabilidad alguna, el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales para que se determinen las responsabilidades correspondientes.