Coahuila: ‘El eclipse de Sol puede afectar física y emocionalmente a las personas’

SALTILLO, COAHUILA.- El eclipse anular de Sol que ocurrirá este sábado y será visible desde algunas partes de México, entre ellas el estado de Coahuila , puede afectar física y emocionalmente a las personas, de acuerdo con Lina Gutiérrez Patiño, exponente de terapias alternativas en Saltillo.

“Te afecta físicamente, emocionalmente. Recuerda que muchas de las dolencias físicas que tenemos vienen de una emoción y al ocurrir esto, que la Luna quite el Sol, lo que pasa en tu vida es que se quita el brillo. Entras en oscuridad, al entrar en la oscuridad, te vas a ir dando cuenta de todas aquellas cosas en tu vida que ya no las necesitas para seguir viviendo o para reconociendo la luz y la divinidad que eres”, explicó Lina Gutiérrez Patiño, terapeuta holística.

Dolencias físicas se pueden agudizar y falta de energía física también puede presentarse. La especialista recomienda hacer consciente el malestar y tratar de entender lo que el cuerpo busca decir.

“Puede ser que te comiencen a doler las piernas, recuerda que las piernas son avanzar, es una de las dolencias que más escuchamos --es que me duelen las piernas o me duelen los pies--, entonces ese cansancio es porque no puedo avanzar. Se va tu luz y va a dejarte ver cómo es que quieres avanzar hacia el futuro, cómo es que quieres hacer ese futuro o por qué te da miedo avanzar hacia ese futuro”.