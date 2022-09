Los abogados y despachos de cobranza, contratados por casas de empeño, prestamistas y sociedades de créditos personales, están abusando en Coahuila con el tráfico de los pagarés, los cuales se cobra hasta cinco veces por diferentes actores y dejan literalmente en la calle a los deudores.

En la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) se presta apoyo jurídico a quienes tienen problemas legales por deudas impagables.

Anualmente la UNTA recibe hasta 300 casos de personas que refieren que hasta en cinco juicios distintos les han cobrado el monto de los pagarés que firmaron por necesidad y que no van más allá de los 10 mil pesos, pero eso los ha dejado sin muebles porque los embargan y en casos extremos han perdido hasta la vivienda.

José Luis López, dirigente de la UNTA, dijo que han dialogado con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Mery, para que se presente una iniciativa de reforma que proteja a las familias coahuilenses y no pierdan su patrimonio, porque no hay una justificación para que un mismo pagaré sea vendido de un despacho a otro y el documento se cobre en varias ocasiones, muchas veces con intereses que generan una deuda impagable.

“Muchas veces la gente ni siquiera se fija qué está firmando porque lo que quieren es de inmediato el dinero para salir de algún apuro. Regularmente es una enfermedad, un familiar muy cercano en la cárcel, lo que los orilla a pedir dinero prestado en las condiciones que sean”, explicó López Cepeda.

La UNTA está pidiendo que se reforme la Ley y que se proteja a las familias, que se haga una iniciativa y se presente a donde corresponda, a la Cámara de Diputados o al Congreso Local, para que se especifique por qué ciertas personas están cobrando un pagaré del que no eran dueños, esto debido a que pasan de mano en mano y cada uno se lleva dinero de las familias, quienes al no terminar de pagar, no reciben el documento, pero tiempo después vuelven a ser demandados por otro despacho de abogados.

HASTA MEDIO MILLÓN POR SEIS MIL PESOS

“Hemos tenido casos en los que se firmó un pagaré de seis mil pesos y la demanda es hasta por 500 mil pesos. Eso es imposible pagarlo. El criterio de los jueces no es de acuerdo a las necesidades y posibilidades económicas de las familias, pareciera que están en contubernio con los abogados porque la ejecución de embargos están a la orden del día y dejan a familias sin sus enseres.

“Todo se llevan y aún así no se paga la deuda y se celebra un convenio de pago ante el juzgado y extrañamente se avala. Cuando vuelven a tener algo y hay incumplimiento de pago los vuelven a embargar”, explicó el dirigente.

Los despachos se están dedicando a comprar la cartera vencida, pero quieren recuperar más de un mil por ciento.

La UNTA, en su apoyo jurídico, recibe a deudores que muchas veces no actúan a tiempo también por falta de dinero para pagar a un abogado defensor y llegan a pedir ayuda cuando ya están por embargarles o bien ya fueron embargados.

La organización menciona que se han topado con casos en los cuales les han falsificado la firma a los deudores, y si bien son pagarés de poco monto como 5 mil pesos, pagar un perito en grafoscopía para desvirtuar la firma cuesta alrededor de 15 mil pesos.

“Debe generarse una coordinación entre el Poder Judicial, la Defensoría de Oficio, los juzgados, el Congreso del Estado, para exhortar a la población y hacer una campaña más extensa de prevención sobre los abusos de quienes prestan dinero o venden a través de vales”, explicó López.

Algunas de las empresas que figuran entre las que mas venden los pagarés son Elektra, las zapaterías B Hermanos, la financiera Compartamos, entre muchas otras financieras que su giro principal es prestar dinero o venta de artículos en abonos, pero por medio de firma de pagarés.