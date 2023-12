Coahuila: Espera Xóchitl Gálvez consejo de Riquelme en materia de seguridad

La coordinadora nacional del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, aclaró este viernes en Saltillo que le gustaría contar con la consejería del ahora exgobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en materia de seguridad.

“Yo no he platicado con el exgobernador, a mí me preguntaron que si me gustaría, sobre todo por esta gran experiencia que tiene en materia de seguridad, que es lo que los mexicanos están reclamando. La demanda número uno de todo México es seguridad, y si tenemos un gobierno exitoso en materia de seguridad, pues hay que escucharlo”, dijo.

La precandidata de la alianza Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) a la Presidencia de la República, detalló que espera tener la oportunidad de platicar con el exgobernador de Coahuila, para recibir su consejo en el tema.

“El exgobernador Riquelme es un hombre que gobernó bien, que trabajó bien y que deja un Estado que aquí se va a quedar para adelante y que es un buen gobierno, por eso Coahuila mantuvo al PRI, por eso Guanajuato mantiene al PAN, por eso en Querétaro, Aguascalientes, Yucatán va a repetir el PAN, porque tienen buenos gobiernos. Aquí lo más importante es hacer buenos gobiernos”, dijo.

Sin responder si la reciente captura de un jefe de plaza del Cártel del Noreste en Tamaulipas es un hecho con fines electorales, Gálvez Ruiz se limitó a decir lo necesario que es replicar el modelo Coahuila y Yucatán en el País.

La coordinadora nacional del Frente Amplio por México anunció que para el próximo martes dará a conocer su equipo de campaña más cercano y para el miércoles, su equipo de especialistas. “Basta de presidencialismo, de tener emperadores en nuestro País, queremos un gobierno que sea plural, donde haya mucha gente capaz, experta, especialistas, y yo no le tengo miedo a los que me acompañen sepan más que yo”. Declinó precisar si otro coahuilense destacado será llamado a su equipo.