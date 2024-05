Canelo vs Munguía: Saúl Álvarez se le va a los golpes a Óscar de la Hoya y lo llama la ‘lacra del boxeo’

“Sí, he enfrentado muchos retos en mi vida. Sí, he estado en rehabilitación muchas veces. Sí, hubo momentos muy bajos en mi vida y sí, hubo momentos que no prioricé mi salud mental que hice a un lado por mucho tiempo, pero eso no cambia el hecho que Golden Boy construyó a Saúl, una compañía que has querido destrozar por décadas y siempre ha tenido un nombre, el mío, así que ponle un poco de maldito respeto”, fueron las palabras de Oscar de la Hoya, quien pronosticó un triunfo de Jaime Munguía.

“En cuanto a Jaime, siempre ha dado muestras de grandeza, como será este sábado y esto le permitirá cerrar el círculo. Recuerdo que cuando tenía 21 años se ofreció como voluntario para enfrentarse a ‘GGG’ y Canelo falló dos pruebas antidopaje, pero Jaime no pudo cumplir su sueño en 2018 y el sábado podrá hacer eso: cumplir su sueño y ser campeón del mundo”.

Al terminar el discurso del promotor, Canelo Álvarez se levantó de su lugar para encarar a Oscar de la Hoya.

“Tienen que escribirle lo que tiene que decir este mar... tú no escribes nada. Eres un pen..., tú no haces nada, los que hacen todos, son los que están detrás de ti”, fueron algunas palabras que le gritó el pugilista, quien fue detenido por miembros de seguridad para impedir que llegarán a los golpes.