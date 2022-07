Coahuila: jueces y secretarios del mega fraude Infonavit reparan daño con 6 mdp

En el caso del mega fraude de Infonavit, en el que se separaron del cargo a 6 jueces y 12 secretarios de juzgado hace tres años, hay una reparación del daño de los servidores públicos del Poder Judicial de más de seis millones de pesos, con el 70 por ciento de su sueldo y prestaciones retenidas durante ese tiempo.

Sin embargo, el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, dio a conocer que aunque todos estuvieron vinculados a proceso, es necesario que el Infonavit haga el seguimiento del caso y que intervenga la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

Antes de llegar a la presidencia del Poder Judicial, en la gestión de Miriam Cárdenas, se descubrió un mega fraude a trabajadores propietarios de casas del Infonavit a través de juicios para retirarles la vivienda y venderla a otras personas, en lo cual intervinieron jueces y secretarios del Tribunal Superior de Justicia en Coahuila.

Con el cambio de administración federal, en el Infonavit no se le ha dado el seguimiento al tema, pero en el Poder Judicial, señaló el magistrado presidente actual, Miguel Mery, cuando tomó la dirigencia los 6 jueces y 12 secretarios estaban separados del cargo y vinculados a proceso, pero no se ha dado un paso más en su expediente, simplemente porque el Infonavit no ha presentado ninguna promoción o movimiento del tema.

“Con el tema de reparación del daño, los juicios están en los juzgados de Saltillo, Torreón, y Sabinas. Estamos en estrecha comunicación con el Infonavit para saber si van a continuar o no estos juicios, pero no hemos dado un solo paso que el Infonavit no autorice”, dijo Mery Ayup sobre el caso.

Dijo que en el paso a paso que se debe seguir de acuerdo a la Ley debe verse cuál es la responsabilidad de los servidores públicos, en este caso jueces y secretarios de juzgado, a través de la Fiscalía Anticorrupción, del Consejo de la Judicatura.

“Prácticamente todos fueron separados del cargo de manera definitiva”, señaló Mery Ayup, “pero repararon el daño con el sueldo y prestaciones que se les retuvo durante el tiempo que estuvieron suspendidos”.

Pero, ninguno de los expedientes de los jueces y secretarios, “que yo recibí en esta situación, ha tenido un avance o un movimiento, salvo que el Infonavit así lo haya promovido”.

Reiteró que todos estuvieron vinculados a proceso penal, sin embargo, este tema lo tiene la Fiscalía Anticorrupción y al Infonavit, como también la institución que presentó las denuncias, debe promover para que se continúen las investigaciones.

En tres años, el 70 por ciento del sueldo de jueces y secretarios, equivale a una cifra aproximada de 6 millones de pesos, incluyendo también algunas prestaciones, pero estos servidores públicos ya no están dentro del Poder Judicial de Coahuila.