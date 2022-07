El desabasto de algunas marcas de cerveza continúa desde hace tres semanas en algunas tiendas de conveniencia en la ciudad.

Luego de un recorrido por dichos establecimientos se pudo observar que las marcas agotadas son: Modelo, Corona y Ultra, mientras que otras como Tecate e Indio permanecen en los congeladores de las tiendas.

Según trabajadoras de las tiendas como Oxxo y Seven, están por cumplirse tres semanas de que a sus proveedores no les surten dichas marcas, sin que haya una razón.

“Otros empleados de las marcas han manifestado que la escasez de cervezas se debe a la falta de agua en las procesadoras de vidrio de envasado y esto no permite la producción de un mayor número de cartones”, expresaron.

Además, señalaron que la falta de cerveza merma las ventas los fines de semana, pues hay clientes que entran buscando en exclusivo cierta marca sin encontrarla.

“Nos preguntan que si no hay atrás en las bodegas o que si es lo único que tenemos, y pues sí, les decimos que no hay desde hace semanas y la poca que llega se acababa rápido”, agregaron.

Y también hay desabasto de gasolina

La falta de gasolina Premium fue reportada en diversas estaciones de servicio de la zona centro y norte de Saltillo desde hace tres días.

Luego de realizar un recorrido por diversas estaciones y constatar la falta de gasolina “roja”, los encargados aseguraron que desde el viernes pasado no tiene disponible este servicio, aunque se desconoce la razón de su desabasto.

“Hay desabasto pero no sabemos por qué, antes se tardaban en la distribución pero ahora ni eso, algunos conductores se molestan pero no sabemos por qué ni para cuándo tendremos. Al menos las estaciones de servicio de la zona centro y norte no tienen, quizá las gasolineras de las orillas aún puedan vender”, expresó uno de los despachadores.

El actual desabasto se registra en medio del registro de los precios más altos del combustible donde la gasolina Premium también sufrió un alza de 15 centavos en comparación con el precio de mayo, y a lo largo del primer semestre se encareció 1.42 pesos, ya que arrancó este 2022 costando 22.97 pesos el litro.

Actualmente su precio oscila entre los 22.99 pesos y los 24.59 pesos, de acuerdo con los reportes de los permisionarios a la Comisión Reguladora de Energía.

Por su parte, algunos conductores señalaron que la falta de gasolina Premium, considerada como exclusiva para ciertos modelos de vehículos, representa un posible paro para su circulación, pues de usar otra gasolina la maquinaria se ve afectada.

“Ya desde hace días no hay, he estado buscando en varias estaciones y nada, aunque la verdad cada vez está más cara, nadie dice nada de por qué, ya sé que todo está subiendo de precio pero me da la idea de que desaparece del mercado unos días y luego regresa con un precio más alto cuando ya no tenemos otra opción más que pagar ese costo”, expresó Rodrigo Burciaga.

De acuerdo a un gerente de estación, quien prefirió omitir sus datos, el desabasto se debe a problemas en la logística de la empresa Petróleos Mexicanos.