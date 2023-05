Critica CMIC a candidatos a gobernador de Coahuila por no hablar de crisis en AHMSA

En el segundo debate de los candidatos a gobernador organizado por el Instituto Electoral Coahuila, “nadie tuvo los pantalones o el interés para destacar la difícil situación de la Región Centro”, afirmó Eugenio Williamson, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Coahuila Centro.

El empresario destacó que la problemática de falta de empleo, crisis económica derivado de la quiebra de Altos Hornos de México y que está ocasionando un problema social en Monclova y municipios aledaños, es la peor situación que vive actualmente el estado y la están evadiendo los aspirantes a liderar el gobierno estatal.

“Necesitamos que hagan conciencia con la situación que está viviendo la Región Centro, esto socialmente ya no puede, vemos a toda la gente harta. Tristemente, en el debate nadie tuvo los pantalones o el interés para mencionar el tema Altos Hornos de México para hacer hincapié en la difícil situación que estamos viviendo en la región, la falta de empleo, de empresas, la gente no tiene que comer, a lo mejor políticamente no es rentable, pero a final de cuentas somos ciudadanos tal y como son los ciudadanos de Saltillo, Ramos Arizpe, Torreón, Piedras Negras.

El presidente de CMIC en la región e integrante de la Unión de Organismos Empresariales, pidió personalmente a tres de los cuatro candidatos el que en el debate se presentara una propuesta de apoyo para la región, sin embargo, no hubo el interés de ninguno de estos.

“Me omito los nombres para no quemarlos, a uno fue por llamada y a otros dos les dije personalmente”.

Destacó que los candidatos que son Manolo Jiménez, Ricardo Mejía, Lenín Pérez y Armando Guadiana visitan constantemente a Monclova y los doce municipios que conforman la región centro de Coahuila, se les ve por las calles pidiendo el apoyo de la ciudadanía en la próxima elección, no obstante, al tener sus debates para informar sobre sus planes de trabajo, nadie se acuerda de que la sociedad monclovense está padeciendo una crisis económica severa.

“¿Cómo van a pedir un voto por alguien si no están realmente atacando el problema social? Porque esto ya es un problema social” refirió el empresario monclovense.