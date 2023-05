MONCLOVA, COAH.- Obreros de la Planta Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México, (AHMSA) recibirán 3 mil 400 pesos menos en su pago de prohuelga, por el desfalco que cometieron en la tesorería de la sección 288 del Sindicato Nacional Democrático sus ex líderes sindicales.

Desde el pasado sábado se comenzó a repartir este recurso, pese a que la fecha oficial de entrega estaba programada para el próximo 12 de mayo, pues así lo solicitaron los trabajadores ante el incumplimiento de pago de salarios que sufren en la acerera.

Sin embargo, al acudir al recinto sindical por su recurso -que oscila entre los 5 a 12 mil pesos- se les ha informado que se hará el descuento de 3 mil 400 pesos por EL desvío de recursos de más de 7 millones de pesos que ocurrió hace tres años.

“El plazo vence hasta el día 12, pero las condiciones económicas de la base trabajadora están pésimas y se solicitó que se adelantara el pago de la prohuelga.

Se sacó del banco Afirme, pero les hago la aclaración, van a faltarles a cada uno 3 mil 400 pesos para completar lo del fraude, porque no estoy en condiciones de pedirle a la empresa que se nos adelanten semanas y pagarles completo, es ahí cuando entra la inconformidad y el descontento”, explicó Francisco Ríos, secretario general de la sección 288 del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos.

Aclaró que son alrededor de 6 millones de pesos que faltan en las arcas de la tesorería de la sección sindical y que se dividen en 3 mil 400 a cada uno en su prohuelga.

Esta cantidad se regresará en un futuro a los trabajadores, debido a que esperan que, ante la denuncia por administración fraudulenta en contra de Patricio “N”, Jorge “N” y Francisco “N” -ex secretario general, ex presidente del consejo y ex tesorero de la sección-, se otorgue una sentencia pronto y se pueda reparar el daño al gremio.

“Ese dinero se les va a regresar una vez que la empresa pueda apoyar, o bien, que se repare del daño al término del juicio que enfrentan tres exlíderes sindicales. Ellos deben de estar confiados de que ese dinero se les va a regresar, ese dinero no lo tenemos ahorita en nuestras manos”, comentó.

Declaró que exigirán a las autoridades del Poder Judicial del Estado de Coahuila que agilicen este procedimiento legal que se ha prolongado desde hace tres años, toda vez que los principales perjudicados son los obreros.

“Ya está en la fase final esto, pero no han dado fecha para la audiencia, se está prolongando. Hacemos un llamado al Centro de Justicia para que revise esto porque, de lo contrario, los compañeros estarán tomando otras acciones como manifestarnos”, concluyó.