Cuantiosos daños materiales tras aparatoso choque por alcance en la carretera Torreón-Saltillo

En los primeros minutos de este domingo, un choque por alcance en la transitada carretera Torreón-Saltillo dejó cuantiosos daños materiales en dos camionetas, luego de que el conductor de una de ellas circulaba a exceso de velocidad y colisionó violentamente contra la otra, que transitaba más lento en la misma dirección.

El accidente ocurrió en el kilómetro 12 del tramo en dirección a Saltillo, movilizando de inmediato a los servicios de emergencia. La intervención oportuna de los paramédicos de la Cruz Roja fue esencial, ya que en ambas camionetas se encontraban varios pasajeros, dos de los cuales resultaron lesionados por el impacto mientras viajaban en la caja de la camioneta afectada.

Afortunadamente, tras una evaluación, los paramédicos determinaron que las lesiones no revestían gravedad y no era necesario el traslado a un centro médico. Por consiguiente, no se requirió hospitalización y los heridos pudieron quedarse en el lugar bajo observación.

El peritaje realizado por las autoridades de la Guardia Nacional arrojó que el accidente fue causado por el exceso de velocidad del conductor de la camioneta que impactó por alcance a la otra, generando daños considerables en ambas unidades.

Las labores de rescate y el aseguramiento de la zona quedaron a cargo de los elementos de la Guardia Nacional, quienes llegaron al lugar para tomar conocimiento del suceso y brindar apoyo a los afectados.

En cuanto al responsable del choque, fue detenido en el lugar por las autoridades y posteriormente consignado ante el ministerio público para responder por los daños ocasionados en este lamentable incidente.

Las autoridades hacen un llamado a la prudencia al conducir y respetar los límites de velocidad establecidos, con el fin de evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de las personas.