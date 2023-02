Cuaresma 2023: En Catedral del Carmen, Obispo de Torreón realiza imposición de ceniza

Torreón, Coahuila. – Este Miércoles de Ceniza dio inicio la cuaresma, con la cual se invita a la excursión, así como a hacer ayuno, oración y abstinencia, expresó el Obispo de la Diócesis de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán.

En punto de las 8:00 horas, el prelado ofició la misa y bendijo las cenizas para después imponer a los fieles que durante este día acudan a la Catedral del Carmen.

Después de dos años de pandemia por el COVID-19, ahora que los contagios y sobre todo las muertes han bajado, se espera que miles de fieles católicos participen en las celebraciones de forma presencial.

El Obispo señaló que el ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día y dos ligeras, y se puede hacer desde los 18 años cumplidos hasta los 60 años, pero el que quiera puede continuar haciéndolo a mayor edad.

La abstinencia consiste en no comer carne roja durante el Miércoles de Ceniza y los Viernes de Cuaresma. Esto es de los 14 años en adelante, pero aquellos que no puedan abstenerse de comer carne roja, pueden hacer otro tipo de sacrificios como es ayudar en las tareas del hogar o no hablar de los demás, añadió.

Recalcó que en esta Cuaresma 2023 se nos ha pedido exhortar a la comunidad a ser conscientes de la necesidad de los otros y echarles la mano mediante una limosna.

Destacó que el Miércoles de Ceniza es una muy bonita oportunidad de ponernos la señal y de entrar en excursión con Jesús, tal como lo ha pedido el Papa Francisco.

Finalmente, comentó que él como Obispo estará imponiendo la ceniza el miércoles en la Iglesia Catedral y, posteriormente, acudirá al penal con los internos a darles misa y la ceniza.

Durante los 40 días previos, en los días de Cuaresma se hace referencia al tiempo que Jesús pasó en el desierto practicando el ayuno y la oración. Por esta razón, durante este tiempo, la Iglesia Católica pide a sus fieles unirse con tres prácticas esenciales: ayuno, oración y limosna.