SABINAS, COAH.- En medio de la desesperación por el lento avance en el desagüe de la mina "El Pinabete'', en Agujita, Sabinas, el señor Plutarco Ruiz, se ha convertido en la esperanza de muchos familiares que esperan por fin se rescate a sus seres queridos. Don Plutarco, ex minero con decenas de años de experiencia, sobrevivió siete días al interior de la mina Broker, en La Florida, municipio de Francisco I. Madero, cuando se inundó en 2010, en un accidente similar al que se registró hace más de 30 horas en Agujita. Allá abajo está su yerno, Sergio Gabriel Cruz Gaytan, a quien esperan sus dos hijas de 15 y 10 años. "Yo busqué las partes altas y me metí a la mina con la que nos comunicamos. Yo me metí a esa mina que tenía unos 30 centímetros, iba en rastra, apenas libraba mi cuerpo y busqué las partes altas, porque yo sabía bien que en esos puntos el agua no me iba a alcanzar", recuerda.

"Aparte las mangueras de las pistolas que traíamos nosotros eran como de 95 metros, entonces cuando se vino el accidente las mangueras esas se quedaron arriba y tronaron por la misma presión del aire del compresor y esos siete días estuve yo viviendo con el aire del compresor, porque yo estaba a 85 metros en el segundo manto", detalla. Minucioso relata que quedó completamente incomunicado, sin casco, sin lámpara, porque el agua se los arrebató, pero la confianza en sus compañeros y su intuición, le hicieron suponer que las mangueras serían su salvación y así fue. "En esos días hablé con Dios, le pedí de corazón que me dejara vivir, porque tenía a mis hijos y yo que ya sabía lo que es que tu papá no esté, no quería que ellos pasaran por eso. Por eso le pido a Dios que deje a Sergio Gabriel, para sus niñas", dice.

Luego de varios días, comenzó a salir y regresar al exterior de la mina donde permanecía, para verificar el nivel del agua, que iba bajando poco a poco. "Nadie me cree que no comí nada esos días, también hablé con la Virgen Maria y le dije que ella me iba a alimentar esos días", relata. Al séptimo día, cuando el nivel le permitió llegar hasta la plancha de la mina -que seguía inundada y apenas cabía inclinada si cabeza para poder respirar- supo que sus compañeros seguían del otro lado porque escucho que decían: "hay está Plu, ahí está".

Enseguida de eso, le indicaron que lo sacarían y le aventaron una cuerda para que se amarrara y lo jalaron hasta el siguiente manto. "Nomás me miraban, no hallaban que preguntarme o que decirme. Yo lo primero que hice fue preguntar por mi familia", aseguró. El testimonio de Don Plutarco, ya le dio la vuelta al campamento que han montado los familiares, que al escucharlo dicen: "tenemos esperanza y no nos vamos a ir hasta que regresen con nosotros".