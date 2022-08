Este jueves, a las 15:00 horas, se cumplieron las primeras 24 horas de los trabajos de rescate en la mina conocida como “El Pinabete”, en la zona de las Conchas, en Villa de Agujita, municipio de Sabinas. Los rescatistas aseguran que cada hora es crucial para poder acceder hasta el punto donde se cree que podrían estar los mineros atrapados.

Hasta pasado el mediodía de este 4 de agosto, aún nadie había podido acceder hasta las profundidades de los pozos, así lo aseguró Alfredo Torres, quien participa como voluntario en los trabajos de rescate, pues dentro de la mina se encuentra su primo Ramiro Torres Rodríguez.

“Esperemos en Dios que en las próximas horas demos con las personas, lo que no se nos está permitiendo avanzar es el agua que no baja, estuvimos trabajando toda la noche, pero no nos daban abasto las bombas que teníamos, aunque ahorita ya llegaron dos más de mayor capacidad y probablemente vayamos a ocupar más”, señala Alfredo.

Aunque Alfredo, al igual que los demás familiares, guarda la esperanza de que salgan pronto y con vida, pero reconoce que “ahí adentro no se escucha nada, no hay voces o ruido, solo se escucha el agua y las máquinas que la sacan, pero tenemos confianza que se hayan podido resguardar. La fe muere al último”, dice.

Señala que los tres pozos están conectados y que por debajo de ellos se piensa habría un manto acuífero, lo que los ha obligado a incluir más bombas para drenar el agua y poder despejar el líquido de la plancha para acceder a cualquiera de los pozos.

“Ya los especialistas dijeron que se va a empezar a trazar un perímetro más grande para empezar a buscar por donde hacer los barrenos y si funcionan hacerlos en batería para que empiece a bajar el nivel del agua”, agregó Alfredo.

Mientras tanto, los rescatistas continúan de manera ininterrumpida las labores para extraer el agua y poder ubicar a los mineros que llevan atrapados poco más de un día en Sabinas.