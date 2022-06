Denuncian a vocalista de Sonido Mazter por agresiones a expareja en Saltillo

Conforme Iris, los hechos ocurrieron en la colonia González Cepeda, sobre la Calle Otilio González donde llegó el presunto agresor causando daños al lugar y posteriormente violentando a la mujer.

“Subo esto porqué temo por mi seguridad, y la de mis hijos, ya que acaba de venir Pepe Mazter y me golpeó y me amenazó causando daños al interior de mi domicilio y a mi persona. ¡ya no me quedaré callada!” Eran las palabras que acompañaban las imágenes.

Iris acudió a las instalaciones del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer donde interpondrá la denuncia correspondiente solicitando una orden de restricción por temor de su integridad física.

Ella y su familia contarán con protección por parte de la autoridad estatal y municipal pues se llevarán rondines de vigilancia evitando así que se lleve a cabo algún incidente.