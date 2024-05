Coahuila: acusan simulación en candidaturas LGBTTTIQ+ para Ayuntamientos... y tribunal desecha impugnación

Activistas lamentaron el revés del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila (TEEC) a la revisión de las candidaturas de la comunidad LGBTTTIQ+ para la elección en la entidad, pues acusan que hubo simulación, y por lo tanto quienes fueron designados no necesariamente son de la comunidad.

El presidente de San Aelredo, Noé Ruiz, impugnó los acuerdos de los comités municipales electorales en los que se aprobaron los registros de candidaturas para integrar los Ayuntamientos, en los que se incluyeron integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+.

“La cuestión es que quienes estuvieron presentes realmente sean parte de la diversidad y realmente fuera parte de la población... este proceso pues realmente esté opacado por la nublada situación de los partidos políticos y que en este sentido pues volvieron a hacer una simulación y volvimos a caer en lo que no queríamos caer. Eso se había luchado tanto por las incisiones afirmativas”, dijo.

Los magistrados del tribunal electoral en la entidad estimaron que Ruiz no cuenta con personalidad jurídica para hacer el reclamo y se desechó por improcedente el medio de impugnación, en virtud de que el promovente carece de interés jurídico y legítimo, es decir, que no se demostró una afectación directa.

“Básicamente la resolución que mandan es que Noé Ruiz es un cero a la izquierda, no es nadie, no conoce el tema electoral y por lo tanto no tiene una personalidad jurídica que le avale”, indicó el dirigente de San Aelredo.

Explicó que la misma situación se repitió cuando se interpuso una impugnación a nombre de la organización San Aelredo.

“Es decir, que ningún ciudadano puede decirle al tribunal: ‘estoy observando esto’, porque para ellos carecemos de personalidad jurídica. La ciudadanía no tenemos el derecho a señalar lo que se está haciendo mal en el tema de elecciones”, concluyó el activista.