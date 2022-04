Descarta Fiscalía asesinato de taxista acusado de secuestro en Saltillo; en audiencia habían manifestado su estado de salud

La Fiscalía General del Estado, dio a conocer que las causas por las cuales Gerardo “N”, el taxista acusado de secuestro a inicios de este año por el caso de una joven que perdió la vida, fue debido a antecedentes en su estado de salud.

De acuerdo con la Fiscalía, el caso donde Gerardo perdió la vida no registró una muerte violenta, por lo cual no se investigará esta vía, aunque la investigación de que habría sufrido violencia en ocasiones anteriores al interior del penal y que fue denunciada por su pareja, sí está abierta.

El caso que llevó a Gerardo a prisión preventiva, data de finales de febrero de este año, cuando una joven perdió la vida luego de que el taxista no se detuviera en un carril de alta velocidad sobre el bulevar Fundadores.

TE PUEDE INTERESAR

Vinculan nuevamente a proceso a ‘El Bronco’, ahora por abuso de autoridad

En esa acusación, la madre de la joven -quien estaba al teléfono con ella- manifestó que el taxista no se había detenido pese a que la joven se lo había solicitado, por lo que causó una alarma que orilló a la joven a aventarse del vehículo mientras iba en movimiento, para minutos después perder la vida.

Fue en su audiencia de vinculación a proceso, cuando la defensa pública de Gerardo “N”, dijo ante las autoridades judiciales que el estado de salud de Gerardo no podía ser reportado como excelente, pues a raíz de un accidente en el cual se había golpeado fuertemente la cabeza, tenía daños en la columna y posiblemente, esto mismo le habría ocasionado problemas en la escucha.

En la declaración que hizo ante la Fiscalía, Gerardo “N” reiteró que nunca fue su intención no bajar a la menor del vehículo, sino que en realidad, no había escuchado las indicaciones y pensó que la ruta que tendría que recorrer terminaría en Plaza Patio y no en Mi Plaza.

TE PUEDE INTERESAR

Anuncia Britney Spears en Instagram que está embarazada; comienza a vivir su ‘final feliz’

Dos meses más tarde, dentro de los expedientes por los cuales Gerardo fue trasladado inicialmente al Hospital General de Saltillo y posteriormente trasladado al Seguro Social, las autoridades médicas hicieron la observación de que el Hospital debía dar seguimiento al estado de salud de la cabeza de Gerardo, contemplando el cráneo; situación que entonces, ya había sido señalada por la defensa legal del difunto.

En los mismos datos que se publicaron en los dictámenes médicos, se menciona que además Gerardo padecía hipertensión y otros padecimientos, además de una posible depresión que le causaba falta de apetito.

En cuanto al caso por el cual lo acusaron, ahora, la Fiscalía dio formalmente por concluido el caso de Vianey, por muerte del imputado.