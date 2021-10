Descartan cruce masivo de vehículos de EU a México ante regularización

ACUÑA, COAH.- Ante la inminente regularización de autos “chocolate” se ha rumorado que muchos aprovecharán para realizar cruces masivos, sobre todo quienes compran lotes en las subastas.

Sin embargo, de acuerdo a Starki Cedillo, coordinador regional de ONAPPAFA, mencionó que los costos de los vehículos en Estados Unidos han subido considerablemente, pero además quien o quienes pretendan ingresar al país vehículos de manera ilegal, tendrán que vérselas con los elementos de la Guardia Nacional, quienes son los que se encuentran resguardando las Aduanas.

“Para empezar este año los mexicanos no estamos yendo a Estados Unidos, entonces no hay forma de traer vehículos, también en las Aduanas ya no está la Fiscalía, pusieron a la Guardia Nacional, entonces quienes se dedicaban a traer vehículos de procedencia extranjera ya no la tienen tan fácil porque en este caso tendrían que sobornar a los elementos de dicha corporación”, subrayó.

Aseguro que se percibe una disminución en el ingreso de vehículos americanos al país, además de que los precios de los vehículos en subasta han subido debido precisamente al anuncio de una posible regularización en México.

“Sabemos que es un proyecto de Ley, una sola temporada tal vez no mayor a los 90 días y se termina. Así que quienes han pensado cruzar varios vehículos del otro lado, creo que está muy complicado, si no vienen en regla porque los de subasta muchos no traen ni el título, sin placa y mucho menos sin algún seguro”, apuntó.