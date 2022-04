Descartan en Ramos Arizpe tandeo de suministro de agua a colonias por sequía

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla, descartó aplicar tandeos en el suministro de agua potable en las colonias de la localidad, tal como sucede desde esta semana en el vecino municipio de Arteaga.

El mandatario aceptó que se agudiza la sequía en la Región Sureste de Coahuila, pero el fenómeno que sucede año con año podría calmarse una vez que las lluvias comiencen a aparecer podría superarse esta problemática.

“En este momento no lo estamos contemplando, ya que hasta el momento tenemos un servicio estabilizado, pero esperemos a que llueva y que se recarguen nuestros pozos, por eso es importante cuidar el agua”, apuntó.

Sostuvo que contrario a lo que sucede en el estado de Nuevo León, en la región sureste de Coahuila no existe aún un problema de consideración, como para limitar el suministro de agua potable, sin embargo, reitero que yo no significa que no se deban tomar previsiones en el futuro cercano y exhortó una vez más al cuidado de líquido.

“Le pido a la población que si puede almacenar agua, si tiene sus tinacos los llene y por supuesto cuidarla, necesitamos que llueva porque nuestros pozos en temporada de calor hay más consumo, que en ocasiones bajan los niveles y por eso estaremos monitoreando”, apuntó

Informó que actualmente en la colonia donde se ubica el fraccionamiento de Real del Valle, el municipio mantiene el servicio de agua potable mediante pipas, y en donde a la brevedad iniciarán con la construcción de una nueva línea de la Red hidráulica para llevar agua hasta este sector de la población.

NO HABRÁ LEY SECA EN RAMOS ARIZPE POR RENOVACIÓN DE MANDATO

El alcalde José María Morales señaló que hasta el momento no se ha recibido en el Municipio ningún comunicado o decreto por parte de las autoridades federales, en donde se indique la implementación de la Ley Seca para este fin de semana, cuando se llevará a cabo la consulta de Revocación de Mandato.

“Nosotros no tenemos ningún comunicado oficial sobre este tema, hasta el momento en Ramos no habrá Ley Seca, ya que hasta el momento no tenemos ninguna información oficial sobre la venta de alcohol”, apuntó.