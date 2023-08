Develan placa de Enrique Ayala Rodríguez: fundador de la Monumental Plaza de Toros de San Buenaventura

Siendo alcalde, propuso al Gobernador de Coahuila en turno el apoyo para la Monumental Plaza de Toros con instalaciones más amplias y funcionales para sus fiestas patronales. En 1967, había sido presidente del comité de las ferias de ese año y siempre quiso establecer unas mejores instalaciones con un Palenque, cancha y la construcción necesaria. Sin embargo, le decían que no era viable por ser un pueblo pequeño.

“Cabe resaltar que inició recién casado cuando quiso hacerlo por su cuenta, pero no pudo solo y por supuesto, la obra quedó inconclusa. Esa fue la razón por la que accedió a participar en la alcaldía.”

“Recordamos cuando a mi papá se le ofreció participar para buscar la alcaldía y gobernó por los años 1985-1987. En ese momento, él se dedicaba solamente al comercio, estaba casado, tenía 46 años de edad y como padre de 3 hijos, sus aspiraciones en ese momento no eran precisamente del ámbito político. Sin embargo, se animó, porque tenía un sueño desde muy joven: su sueño era construir una Plaza de Toros.”

Narró además que Don Enrique Ayala platicaba siempre la historia de la plaza de toros y de las instalaciones de la feria. Durante su primer año de alcaldía, acudieron con el gobernador del estado para pedir ayuda en la construcción de esta obra, pero él les comentó que era un pueblo muy chico y no necesitaba, tampoco una monumental plaza de toros con unas instalaciones más amplias o más modernas para las realizaciones de sus festividades.

Se le ofreció un lienzo charro que habían desarmado en Saltillo en aquellas épocas. Era muy grande, armable de fierro y de tablones. El alcalde Ayala se rehusó diciendo que San Buenaventura necesitaba una monumental plaza de toros con mejores instalaciones y con o sin su apoyo, se iba a realizar con las ganancias de las festividades por el crecimiento de San Buena y por su cercanía con Monclova y Frontera. En el futuro, estas ganancias de las festividades iban a retribuir en mejoras para el pueblo.

Fue durante el proceso de elaboración de estas instalaciones cuando los seguidores del proyecto vieron que el camino no era fácil. Incluso, su hijo destacó que fue atacado por sus pensamientos y en medios de comunicación locales, donde se publicaba que era un “dinero desperdiciado” o que “era un dinero que se tenía que invertir en otra cosa, incluso que estaba desquiciado”.

TE PUEDE INTERESAR: En una carta, a puño y letra, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán pide la compañía de Emma Coronel y sus hijas

Contó que la familia aún tiene esos periódicos que el exalcalde guardó, donde se decía que era una obra que iba a quedar como un elefante blanco o como un nido para aves, porque nunca iba a tener utilización.

“Con mucho sacrificio, la obra se inició aproximadamente en septiembre de 1985, después de las primeras festividades en la plaza del centro, y se concluyó en julio de 1987. Casi para cumplir 2 años de iniciada la obra, en un área que solamente contaba con tierra de labor y casi no había población al llegar la finalización de la obra.”

“Pocas horas antes de empezar la Feria, se completó la instalación de la energía eléctrica, 1 o 2 horas antes de que se hiciera la coronación inaugural donde se presentó Pedro Fernández, Lucero y la cantante Prisma. No pudieron vocalizar ni hacer ensayos porque no había energía eléctrica y ya estaban diciendo que amenazaban con que no se iban a presentar.”

“Finalmente, se presentaron y al concluir el evento de coronación de la reina Victoria Ludivina Hinojosa González, reina de 1987, mucha gente rodeaba a Don Enrique Ayala y a sus colaboradores para felicitarles por el éxito de la labor terminada.”

“Un periodista de Saltillo le preguntaba insistente qué se siente que el elefante blanco se vistió de color y de alegría en este día de inauguración. Él le comentó: ‘no tienes que hacer caso a lo que te dice la gente. Si tú tienes que hacer una cosa, hay que hacerla’ y se rio.”

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian a juez que liberó a dos imputados por tragedia en mina ‘El Pinabete’ de Sabinas, Coahuila

Don Enrique mencionaba siempre que esta obra fue terminada gracias a la colaboración de muchos amigos y colaboradores de su cabildo, así como los presidentes de los comités de Feria de su trienio cuando estuvo el señor Julián Varela, Óscar Villarreal y Lucio Pérez. Porque él siempre decía que también ellos “trabajaron hombro con hombro con él para la construcción de la plaza de toros.”

Hoy, a 36 años de su construcción, esta obra sigue estando en plenitud, fuerte, joven, creciendo robusta y produciendo frutos en la entrada del pueblo. Como él decía, “para que lo vean los de Monclova y los de Torreón o Durango que pasan por aquí, porque aquí es entrada y salida de San Buena”.

Abel Ayala, casi con un nudo en la garganta, agradeció al alcalde Hugo Lozano y su cabildo por darle un reconocimiento a su papá.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Antes de develar la placa y el busto en honor a un hombre apasionado por su pueblo como Don Enrique Ayala, el alcalde de San Buenaventura dijo que es un gesto simbólico y significativo para el municipio y es una manera de perpetuar la memoria.

“Don Enrique Ayala fue un ser humano destacado y un gran líder. A través de una placa y un busto como homenaje, agradezco infinitamente a la familia las facilidades que nos brindaron para llevar a cabo este sencillo pero muy sentido homenaje póstumo para la gente de la Colonia 18 de Febrero, que merece obras importantes”.