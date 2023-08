“Me trataron como ratera”, “no alcancé pastel” ¿Qué pasa en Costco? Entre revendedores, pasteles y productos

Las redes sociales de la tienda han recibido quejas de usuarios que contrastan con las promociones habituales que la empresa comparte como parte de su contenido. Hay quienes exponen cómo la práctica de compra masiva afecta a otros que solo buscan adquirir un producto para alguna ocasión:“Querido Costco, lamentablemente en el cumpleaños de mi madre no tuve la dicha de poder comprar el pastel que tanto le gusta, y así ha sido durante meses. En esta última vez que fui aparte de la larga fila, hicieron una estampida en el área de repostería. Obviamente quienes acapararon todos los pasteles fueron los revendedores. No dejaron ni un solo pastel, se amontonaban y hasta hacían fila fuera de panadería esperando la siguiente producción de postres. Me llevé puros cuernos porque tal parece es lo único que no les interesa. Al llegar a esperar en fila para pagar, unas señoras delante de mí reclamaron, pues el señor (junto con otros miembros de su familia) delante de ellas llevaba más de 25 pasteles más muffins, donas, etc.”

Por otro lado, las quejas de personas que encontraron en los bajos costos, una oportunidad para ofrecer productos a quienes no cuentan con membresía, tan bien se han externado entre los comentarios de algunas publicaciones:“Pues yo hoy donde baja mi membresía Xk me trataron como ratera los de #costco Costco Costco México compré donas galletas 5 pasteles y me dicen señora ya le dije k no puede estar sacando pasteles cuando en mi vida los había visto que ya habían visto que yo entraba y salía a comprar pasteles cuando era mi primera compra del día se llevaron mi membresía y el viejo se tardo el gerente me dijo si sigue le boy a dar de baja su membresía me dio tanto coraje k le dije pásame mi compra y dámela de baja regrésame mi dinero...” publicó una usuaria el miércoles 23 de agosto.

TE PUEDE INTERESAR: Costco limita compras de pays y pasteles, ¿cuántos podrás comprar?

¿EN CUÁNTO SE VENDEN LOS PASTELES DE COSTCO?

Algunos por temporada, otros más conocidos y disponibles durante todo el año, estos son los productos y sus precios

- Pastel de zanahoria: $249

- Mini pastel de zanahoria: $199

- Pastel de chocolate: $279

- Pastel de plátano: $270

- Pay de limón: $149

- Pay de queso con chispas: $249

- Chocoflan: $159

- Chessecake con frambuesa: $229

- Chessecake tortuga: $249

- Caja de galletas: $ 139

- Panques 12 piezas: $169

Costco cuenta con 39 tiendas en México, repartidas en 29 Estados. al menos en sus reportes del año 2020, la cadena Costco Wholesale Corporation que inició como un pequeño almacén en San Diego California, contó 803 tiendas en todo el mundo.

La tienda fundada por James Sinegal y Jeffrey Brotman, ofrece dos tipos de membresías a sus socios, la dorada por 500 pesos y la de negocio, en mil 100 pesos