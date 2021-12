En Coahuila, busca PAN alianza con PRI y PRD para 2023; asegura Alfredo Paredes, alcalde de Monclova

El PAN buscará conformar un frente común con el PRI y eventualmente con el PRD para enfrentar la elección de 2023 en la que se elegirá Gobernador de Coahuila, aseguró Alfredo Paredes, alcalde panista de Monclova.

La postura del munícipe choca con la que ha expresado el aún presidente estatal del PAN, Jesús de León.

“Vamos a hacer una gran alianza por Coahuila, nos vamos a morir en la raya, me eligieron por un partido, pero llegando me quité la camiseta y me puse la de Coahuila”, expresó.

“¿Qué es lo que tenemos qué hacer? Un gran frente, una gran alianza donde estemos lo que queremos eso, por encima de las ideologías políticas”, señaló el monclovense.

Paredes añadió que si bien tiene el corazón azul, en lo particular dijo pensar que hoy los tiempos marcan que para salir adelante ante las adversidades se requiere trabajar en equipo.

“¿Buscará una alianza con el PRI para el 2023? Hay que buscarla, creo que somos más los que queremos que Coahuila salga adelante”, recalcó el presidente municipal monclovense.

Paredes adelantó que en enero, empezará a difundir el mensaje que juntos somos más fuertes, por encima de los partidos y de cualquier ideología está Coahuila.