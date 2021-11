Escasea medicamento para la salud mental en Cesame Coahuila

En medio de una crisis en la atención de la salud mental, el tratamiento de trastornos mentales también se ha visto afectado por la escasez y el alto costo de medicamentos para pacientes psiquiátricos.

David Salazar, subdirector del Centro de Salud Mental (Cesame) de Saltillo, sostuvo que la necesidad de producir insumos para tratar el coronavirus, ha provocado que se limite la fabricación de medicamentos para tratar trastornos como bipolaridad, esquizofrenia, ansiedad, entre otros.

Uno de esos medicamentos es el Inveda, que se utiliza principalmente para tratar la esquizofrenia y en el mercado puede llegar a costar desde 3 mil hasta 7 mil 500 pesos.

“Lamentablemente los medicamentos psiquiátricos son los más costosos; hay uno, Inveda, buenísimo, que es para tratar ideas delirantes y alucinaciones, se ponen 150 miligramos, pero cada una vale 7 mil 500 pesos, los pacientes ganan mil 800 mensuales, ¿cómo se compran el tratamiento?”, expuso el psiquiatra.

Algunos otros medicamentos que hacen falta son, por ejemplo, antipsicóticos convencionales como el Haloperidol o Risperdal, que sirven para tratar problemas conductuales severos, agresivos o hiperactivos.

“Si no hay inyectable, hay que conseguir tabletas, si no hay Haloperidol, hay que buscar alguno que tenga las mismas indicaciones para poderlo recetar o aplicar, hay que ir viendo. Y todo porque en las farmacias no hay medicamento”, señaló Salazar.

Dijo que, en este caso, lo que ha hecho el Gobierno del Estado es adquirir los medicamentos que son más accesibles y que van de acuerdo con los cuadros psiquiátricos que se atienden con tratamientos clínicos.

CESAME, SATURADO

Además, señaló que el presupuesto asignado al Cesame es menor al de instancias como el IMSS o el ISSSTE, con lo que es complicado adquirir los medicamentos que se necesitan para tratar a un máximo de 50 pacientes, número de espacios clínicos disponibles.

“En el tema de presupuesto, si se compra un muy buen medicamento, se van a tener que dejar de comprar otros que también son necesarios, pero luego nos enfrentamos a que no hay medicamentos en la farmacia y tenemos que adaptarnos, si no hay inyectables, en tabletas o vemos qué es lo que podemos hacer”, declaró.

Insistió en que por lo menos el 80 por ciento de los pacientes que se atienden en el Cesame son derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, quienes han manifestado que prefieren esta clínica por el trato y la atención.