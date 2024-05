Sí vulneró AMLO ley electoral con mañanera, determina TEPJF, por hablar sobre ganar la mayoría en el Congreso

CDMX.- La Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, además de que usó indebidamente recursos públicos en su mañanera del pasado 1 de febrero.

En dicha conferencia, determinó el Tribunal, el mandatario federal realizó expresiones de índole electoral, que se apartaron de lo que representa la comunicación institucional, porque habló sobre la necesidad que tiene su movimiento de ganar la mayoría en el Congreso.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Suicídate y luego hablamos’... AMLO se carcajea del INE por pedirle que edite sus Mañaneras antes de subirlas

Además, la Sala consideró que el Presidente incumplió con la tutela preventiva aplicada por el INE, en la que le ordenaron abstenerse de realizar comentarios sobre el proceso electoral.

“Dichas expresiones no son propias de un ejercicio de comunicación institucional, como el que se debe observar en las conferencias del titular del Ejecutivo, ya que si bien tanto el Presidente como las personas del servicio público encargadas de la organización producción y difusión de las conferencias tienen un deber de cuidado mayor y su libertad de expresión no tiene los mismos alcances que el de las personas que no ostentan cargos públicos, ya que están constreñidos a preservar la imparcialidad y neutralidad de los procesos electorales”, indicó.

El Tribunal aclaró que el uso indebido de recursos públicos es porque la conferencia se realiza con dinero del erario, y transgredió los parámetros constitucionales.

TAMBIÉN RESPONSABILIZA A JESÚS RAMÍREZ

Pese a la determinación, los magistrados recordaron que el jefe del Ejecutivo federal no puede ser sancionado por infracciones electorales, y sólo puede “ser responsabilizado”.

Los magistrados también consideraron que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas; la directora general de comunicación digital de la Presidencia, Jessica Ramírez; el jefe de departamento adscrito a la citada coordinación de comunicación, Pedro Ramírez Pérez, y el director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, Sigfrido Barjau, también vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad y uso indebido de recursos públicos, por ser responsables de la organización, producción y difusión de la conferencia de prensa, por lo que da vista a la contraloría interna de la Presidencia.