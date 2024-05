Tras defraudar por más de 800 mdp, Grupo Peak ofrece a inversionistas... ¡sillas e impresoras como liquidación!

Sin embargo, el representante legal no detalló a los inversionistas el monto total del capital en especie ofrecido, lo que desesperó a los mismos.

“¿Cuánto vale lo que tienen?”, “Si la valuación de la empresa ya está hecha, ¿por qué no la mandan de una vez y nosotros hacemos las cuentas?”, reclamaron los inversionistas.

“Yo estuve en las oficinas hace 15 días y todavía estaban operando con cifras de millones de dólares. Están queriendo vendernos las chatarras que compraron para que nosotros nos quedemos con ese valor, pero los millones de dólares con los que se operaban, ¿dónde está el líquido, el dinero? ¿Se esfumó nada más?”, preguntó un inversionista molesto.

“No tengo idea, francamente, esa información no me la han compartido. No quiero mentir sobre un hecho que no me consta”, contestó el abogado.

El sitio web de Grupo Peak sigue activo, aún ofrece paquetes de inversión y detalla que tiene operaciones en los estados de Nuevo León, CDMX, Estado de México, Jalisco, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla, Querétaro.