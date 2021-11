Espera Canaco una derrama de 17 MDP por El Buen Fin

ACUÑA, COAH.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) estima una derrama económica que beneficiara a sus socios, de entre 16 y 17 millones de pesos por El Buen Fin, una cantidad menor que el año pasado tomando en cuenta la próxima apertura del puente internacional para el turismo.

Así lo considero el presidente del organismo, Luis Ángel Urraza Dugay, quien refirió que el periodo pasado de El Buen Fin dejo una derrama de 20 millones de pesos debido a que, por la pandemia, mucha gente no podía ir a Estados Unidos a realizar sus compras y con ello se benefició el comercio local.

“Este año El Buen Fin será del 10 al 16 de noviembre en todo el país, como su lema lo dice son los días más baratos del año; está dirigido a los negocios que quieran ofrecer alguna promoción a sus clientes. Ha sido un año muy complicado por lo que el negocio que se quiera apuntar es bienvenido y el que no, pues no pasa nada”.

Expresó que hasta hoy algunos comerciantes se han animado y ya anuncian promociones que van desde el 5 por ciento, 2x1 en diversos artículos, llévatelo hoy y paga hasta enero, entre otras.

“Cada uno pone sus reglas del juego, entonces en muy interesante porque no es algo recaudatorio, la Cámara no cobra porque te apuntes, la Confederación no cobra porque te apuntes, la Secretaría de Economía también no cobra porque te apuntes, simplemente te apuntas en la página para saber qué comercio ofrece descuento a nivel nacional, que tu negocio ofrece algún descuento”, apuntó.