Espera el PAN convocatoria de aspirantes para participar en elecciones

MONCLOVA, COAH.- Ante el arranque de la temporada electoral, el Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), dio a conocer que hay militantes que esperan la convocatoria para elección de candidatos con intención de participar.

Erik Ramos, presidente del organismo, informó que hay aspirantes en el PAN que quieren alguna candidatura y que pueden desempeñar un buen papel, “pero primero se tiene que hacer oficial la alianza y después ver la convocatoria”.

Dijo que hay aspirantes como el ex alcalde Alfredo Paredes, los regidores Leonardo Hernández, Edith Hernández y Carlos Herrera, que han mostrado interés en participar en los comicios como abanderados.

“Aún no sabemos cómo viene la convocatoria y es por ello que no hay nadie que oficialmente diga que quiere participar en los próximos procesos electorales, pues de nada sirve que digan que si quieren y que después no cumplan con todos los requisitos que se tienen en la convocatoria”, señaló.

FECHAS PARA DEFINIRSE

Por lo pronto, dijo que los funcionarios tienen hasta el día 13 de enero para solicitar licencia en caso de que quieran participar en los próximos procesos electorales.

Para ese entonces deberá estar lista la alianza, y la convocatoria para participar en la selección de candidatos, concluyó.