Existen alrededor de 200 anexos en Coahuila; más de 120 son reportados como clandestinos

En Coahuila están registrados 76 centros de rehabilitación ante la Secretaría de Salud, sin embargo, se estima que más de 120 funcionan de manera clandestina y estos se detectan cuando son reportados por los mismos vecinos de las colonias.

Eliud Aguirre Vásquez, secretario de Salud, informó que están en diálogo con diversas instituciones y con el Congreso del Estado para implementar en la ley un mecanismo de reglamentación y regulación. Por lo pronto, recomienda a las familias que requieren de esos servicios, cerciorarse de que los anexos estén registrados oficialmente.

“Tenemos muchos anexos que no se han inscrito con nosotros, que no los tenemos registrados. Esos que no están registrados, son detectados por quejas, muchas veces abren en un domicilio, no ponen nada que diga, esto es un centro de rehabilitación y empiezan a meter gente para rehabilitar. Por medio de las quejas que hacen las mismas familias de las colonias acudimos a verificar”.

“Estamos teniendo pláticas con varias instituciones, con los diputados del Congreso del Estado, para poder regularizar y normar los centros de rehabilitación. Hay muchas cosas que se pueden hacer para regularizar, primero que se registren y cumplan con la norma porque no nada más interviene Salud, interviene Protección Civil para que tengan instalaciones de infraestructura adecuadas, Presidencia Municipal para el permiso de suelo”.

Antes de cerrar los anexos, primero revisan que no tengan hacinamiento y que las instalaciones sean adecuadas para albergar a las personas en rehabilitación.

“Tenemos que verificar que cuenten con el permiso de funcionamiento, con un responsable, que tengan un protocolo de atención, que tengan un médico que los atienda. Necesitamos que la misma ciudadanía nos reporte y nosotros acudimos a verificar”.

LLEVAN ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA Y PSICOLÓGICA A LAS COLONIAS

Por otra parte, informó que el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones ya integró los subcomités regionales, incluso ya empezaron a llevar brigadas con especialistas a diversos municipios, quienes elaboran diagnósticos situacionales y con esta información se diseñará una estrategia de servicios integrales.

“Aparte ahí mismo se da la atención porque las brigadas llevan psiquiatra, psicólogo y médico con unidades móviles. Por lo pronto tenemos suficientes (especialistas), tenemos muchas áreas de psicología, como en el Centro Estatal del Adulto Mayor, tenemos psicólogas en los centros de salud, en DIF y en varias instituciones integradas en el comité, donde podemos dar atención a estos problemas”, indicó.