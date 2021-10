Fallece Frida, a sus 17 años, a causa del COVID-19 en Saltillo

La joven ingresó a la Universidad Tecnológica de Coahuila este año, por lo que su familiar cree que ahí se contagió, pues aseguran que no salía de su casa a restaurantes o bares

Antes de que pudiera recibir la vacuna contra el coronavirus, Frida Mendoza de 17 años perdió la batalla a 10 días de contagiarse y permanecer hospitalizada.

Días antes de su partida, la familia de la joven universitaria, solicitó a la sociedad donativos para costear costosos medicamentos que el hospital General no podría brindar y difícilmente encontraron en farmacias de Saltillo.

De acuerdo a la versión de amigos y familiares, la joven ingresó a la Universidad Tecnológica de Coahuila este año, por lo que su familiar cree que ahí se contagió, pues aseguran que no salía de su casa a restaurantes o bares.

Sin embargo otros familiares y ella resultaron positivos a Covid-19, entre ellos la madre de la joven, su hijo menor y otros pequeños de edad escolar.

“Mi hija estaba muy entusiasmada por entrar a la universidad, por acudir a clases presenciales pero no es bueno, los niños no se saben cuidar”, manifestó la madre de la universitaria en redes sociales, cuando debido a las complicaciones, Frida fue intubada aunque esto no le salvó la vida.

“Por si fuera poco lo de Frida, ahora Mi hijo Jorgito empezó también con la enfermedad, por favor, no dejen de apoyarnos, cada vez tengo menos fuerzas para seguir adelante”, expresó la madre un día después de perder a su hija menor a causa del virus.

Quien continúa pidiendo ayuda para costear los fármacos que se requieren para librar la enfermedad y sobrevivir al brote que atacó a su familia.

“No sé cómo le haré para vivir sin ti físicamente, mi compañera de vida, mi amiga, mi princesa, me consuela saber que estás con Dios y resguardada de todo peligro, te amaré inmensamente mi niña. Descansa en paz, serás un ángel más que cuidará de su hermanito y su Helen, me hiciste muy feliz”, expresó la madre para despedir a la joven.

Decenas de cibernautas se unieron a la cadena de oraciones donativos durante su hospitalización, para después arribar en una caravana a dar el último adiós y manifestar sus condolencias a la familia, quienes todavía enfrentan el virus.

Entre los comentarios, describieron a Frida como una joven entusiasta, carismática y estudiosa, pero también denunciaron que pese a más de un año de iniciar la pandemia, los jóvenes aún no puedan recibir la vacuna, mientras que la reactivación de clases ya sea de forma obligatoria en algunas instituciones.