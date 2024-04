Pato O’Ward le va fatal en el Gran Premio de Long Beach; largará 14 en la IndyCar

“¡Frustrante! Si hubiera hecho un error te lo diría. Hice una vuelta bien, limpia”, fue la reacción de Pato, en frío en el trailer del equipo, en entrevista con el medio deportivo ESPN. “Yo firmaba que esa vuelta era para pasar, porque estaba limpia, muy limpia. Yo decía que para pasar seguro, creí que no me tenía que sacar una muy buena para pasar, según yo”.

Los desconcertante fue que el viernes en la Práctica 1, Pato marcó el mejor tiempo del día, pero las cosas comenzaron a desviarse, donde ajustes de rutina en la puesta hicieron que el auto estuviera muy suelto de la parte trasera, lo que en el argot del autmovilismo se conoce como oversteer.

“Donde nos falta es en el ataque a las curvas, que ne la P2 no podíamos, mejoramos en calificación, pero no avanzamos”, dijo pensativo el regiomontano de 24 años. “En la P2 es auto estaba muy suelto de atrás, imposible, nos regresamos a lo de la P1. (Es) un cambio que normalmente haríamos, que por la evolución de la pista juras que tienes que soltar el carro más porque si no vas a tener un understeer. Pero no podemos salir de las curvas, no podemos atacar y realmente no podemos usar los kerbs”.

Con información de ESPN