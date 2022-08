Familias de desaparecidos vuelven a las calles de Saltillo: ‘no vamos a parar’

“Sufrimos el rechazo y el alienamiento de muchísima gente como si fuéramos leprosos. Las propias autoridades nos decían que no denunciáramos, que dejáramos de buscarlos ‘¿en qué andaban? ‘se fueron con la novia o el novio’, nos decían, además de muchos otros adjetivos que no podemos decir ”, expresaron durante el uso de la palabra.

“Primero fue establecer el diálogo con el Gobierno del Estado más aún que no tuvimos resultados tuvimos que salir fuera del Estado a salir con el Gobierno Federal y desde entonces no hemos parado. Hemos tenido que aprender de derechos humanos para defender su personalidad jurídica de nuestros desaparecidos ”, manifestó.

“ No debería existir este día. Las personas desaparecidas no deberían estar desaparecidas. Estamos aquí firmes, unidas como familias y madres, firmes en nuestra demanda en la búsqueda de exigencia de verdades y luchado por la impunidad que impera en Coahuila y todo nuestro México” , dijo.

“Han sido muy pocos los resultados; es decir, han sido muy pocas las personas encontradas. Nuestros hijos e hijas no son estadística, tienen nombre y nos hacen falta en casa”, manifestó.

Tan solo en el caso de su hijo Brandon Acosta, quien fue desaparecido desde el 2009 junto con el esposo de Lourdes y sus cuñados, se ha llevado a cabo una serie de cambios en la búsqueda desde el ministerio público, y después de 13 años no se ha obtenido por parte de la autoridad un paradero. Incluso, ahora han cambiado a su ministerio público y todavía no conoce a uno nuevo.

“Las investigaciones siguen. Íbamos por buen camino, pero desde luego hay muchos intereses y mucha presión sobre quien sí desea trabajar y él se vio obligado a renunciar, ahora me he quedado sin quien lleve mi carpeta de investigación, pero aún así no voy a parar”, expresó.