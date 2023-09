Hombre da rayón a auto, y tras huir de los agresivos dueños choca contra vivienda, en colonia al oriente de Saltillo

Los hechos ocurrieron en las calles de San José de Los Cerritos, al oriente de Saltillo , cuando el conductor de un vehículo de la marca Nissan, al no conocer las calles, ingresó a una privada que se encuentra entre Lindero de los Progresistas y Linderos de la Huerta.

Fueron los propios vecinos quienes informaron al oficial que habían golpeado al hombre, ya que en un principio se reportó al número de emergencias 911 como una persona arrollada.

El propietario del vehículo estacionado no quiso presentar una reclamación por los daños, por lo que la aseguradora solo se encargó de reparar el daño causado en el domicilio.

En cuanto a los agresores, no fueron detenidos, ya que la víctima no presentó ninguna denuncia, pues no quería involucrarse en más problemas.