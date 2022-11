Imparte escuela de Saltillo clase de Lengua de Señas

En la ciudad de Saltillo existe una comunidad de al menos 4 mil personas que viven con sordera o falta de audición, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sin embargo, todavía no se ha logrado una verdadera inclusión en dependencias públicas, escuelas, comercios y otros espacios, a consideración de la escuela Silenters.

Daniela Espinoza, maestra titular del taller de Lengua de Señas Mexicana (LSM), impartida por esta asociación civil, informó que la mayor parte de los estudiantes que se dedican a aprender esta metodología son, en su mayoría, profesionistas que se han encontrado con dificultades para comunicarse con las personas sordas, de ahí su interés por aprender.

“Trabajamos para generar mayor inclusión, ya que las personas que sufren de problemas auditivos o de sordera se enfrentan diariamente a obstáculos en el contexto laboral, escolar, e incluso a la hora de realizar trámites porque todavía no tenemos una verdadera apertura hacia ellos”, comparte.

La escuela Silenters tiene ya 4 años compartiendo la LSM y a lo largo de ese tiempo se ha logrado llegar a poco más de 300 alumnos que hoy pueden comunicarse a través de señas.

Y es que lo que se busca es ampliar el acceso de la comunidad sorda a ámbitos como el de educación, servicios públicos, tratamientos médicos, tribunales y entre otros, para respetar sus derechos humanos.

“Creemos y queremos dejar en claro que la inclusión no es exclusiva de las personas con discapacidad, sino también engloba a otro sector de la población que tienen características que los hacen únicos y que reciben poca atención; aquí se crea contenido y conciencia sobre la lengua”, expone la profesora Daniela.

¿DIFÍCIL?

Para aprender la LSM es necesario tener apertura e interés por conocer a profundidad este idioma, considera Daniela Espinoza.

“La dificultad de aprenderlo radica en la práctica que pongamos, si no practicamos, no nos interesamos o si no profundizamos en conocer los conceptos y conocimientos quizás no podamos lograrlo, pero si ponemos de nuestra parte es posible aprenderlo”, señala.

El único requisito para aprender la Lengua de Señas Mexicana es llevar un acompañamiento con alguna persona que conozca este idioma, para su plena comprensión.

En la Escuela Silenters se abren grupos de aprendizaje para personas desde los 15 años cada 3 meses en horario sabatino.

“Contamos con cuatro niveles: el básico, intermedio A, B y el avanzado, somos la única academia en Saltillo que cuenta con certificación a nivel nacional”, comentó Daniela.